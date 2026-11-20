ZÜRICH (dpa-AFX) - Zum Treffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin in Shenzhen schreibt die "Neue Zürcher Zeitung" am Freitag:

"Putin hat den Gipfel angeregt, und er ist für ihn ein durchschlagender Erfolg. Er hebt ihn, zumindest dem Anschein nach, auf eine Ebene mit den wirtschaftlichen Supermächten USA und China. Während russische Angriffsdrohnen auf Odessa und Saporischja flogen, wurde Putin mit allen Ehren empfangen, von Trump und Xi als "Freund" bezeichnet. (...)

Während Putin als Gast gewinnt, steht der Gipfel für Xi Jinpings Machtzuwachs auf der Weltbühne. Es ist der diplomatische Höhepunkt seiner Amtszeit. (...) Außerdem ist Xi Jinping in einer vorteilhaften Position. Er ist der Einzige am Tisch, der keinen kostspieligen Krieg beenden muss. Putin führt Krieg gegen die Ukraine, Trump gegen Iran. Xi kann beide empfangen und sich als Friedensstifter präsentieren, obwohl China Russlands sowie Irans Rüstungsindustrie durch Handel stützt.

Ohne Frage, Trump ist einen großen Schritt auf seine Rivalen zugegangen. Seine Präsenz - und die globale Strahlkraft der USA - gab dem Dreiergipfel erst seine Bedeutsamkeit. Trump glaubt an die Bedeutung von Beziehungspflege und Dialog, um Konflikte zu entschärfen. In der Hinsicht hat er in der gemeinsamen Erklärung auch etwas erreicht: Wenn Washington, Moskau und Peking tatsächlich darüber sprechen, wie sich das Risiko eines Atomkriegs senken lässt, hat sich das Treffen gelohnt."/pau/DP/jha