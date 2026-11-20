WASHINGTON (dpa-AFX) - Der KI-Firma Anthropic ist mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar ein Rekord-Börsengang gelungen. Dazu schreibt die "Washington Post":

"Der erfolgreiche Börsengang von Anthropic am Donnerstag könnte die Befürchtungen zerstreuen, dass es sich bei künstlicher Intelligenz (KI) um eine Blase handelt, die kurz vor dem Platzen steht. Die Anleger sind offensichtlich weiterhin bereit, enorme Summen zu investieren. Doch selbst wenn einige der derzeit größten KI-Unternehmen ihre Bewertungen letztlich nicht rechtfertigen können - im Fall von Anthropic rund zwei Billionen US-Dollar - wird die

zugrunde liegende Technologie die Wirtschaft grundlegend verändern.

Der Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve, Kevin Warsh, hat sich mit den Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Geldpolitik beschäftigt. (...) Warsh skizzierte verschiedene mögliche Szenarien, darunter einen durch KI ausgelösten Produktivitätsschub, einen massiven Wegfall von Arbeitsplätzen und einen Zusammenbruch der Investitionen. Die angemessene Haltung der Fed gegenüber KI beschrieb er mit den Worten: "Weder Unterstützung noch Ablehnung." (...)

Der spektakuläre Börsenstart von Anthropic ist ein Grund zum Feiern. Private Investoren gehen Risiken mit einer Technologie ein, die das Potenzial hat, die Produktivität von Arbeitnehmern zu steigern, wissenschaftliche Entdeckungen zu beschleunigen, neue Unternehmen entstehen zu lassen und den Lebensstandard zu verbessern.

Die US-Notenbank kann nicht wissen, wohin die Entwicklung der KI führen wird. Die Wall Street kann es ebenso wenig. Genau deshalb sollten die Märkte die Investitionsentscheidungen treffen - und nicht Regierungen oder Zentralbanker."/nak/DP/jha