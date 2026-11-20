Düsseldorf, 20. Nov (Reuters) - ⁠Das Ende der Übernahmepläne des Chemieriesen BASF für den Konkurrenten Evonik legt Meinungsverschiedenheiten im Lager des Spezialchemiekonzerns offen. "Wir bedauern, dass BASF die Bemühungen um die Übernahme von Evonik eingestellt hat, ohne dass es zu vertiefenden Sondierungen zwischen den Vorständen beider Unternehmen gekommen ist", teilte der Großaktionär Evoniks, die RAG-Stiftung, am Freitag mit. Sie halte weiter ‌an ihrem Ziel fest, ihren Anteil an Evonik schrittweise auf 25,1 Prozent abzuschmelzen. Der Evonik-Vorstand hatte am Vortag in einer kurzen Erklärung nur festgestellt, er nehme den Rückzug des Konkurrenten "zur Kenntnis".

Der Evonik-Vorstand hatte ⁠die Unabhängigkeit des ⁠Konzerns betont, dem Bieter BASF auch nach milliardenschweren Offerten die kalte Schulter gezeigt und formelle Gespräche abgelehnt. Die Landesregierung in Düsseldorf hatte sich gegen eine Übernahme gestemmt. Die Politik spielt gleichzeitig eine wichtige Rolle im Kuratorium der Stiftung, ohne dessen Zustimmung RAG-Stiftungschef Bernd Tönjes den kompletten Evonik-Anteil nicht verkaufen kann. Insidern zufolge war Tönjes BASF gegenüber durchaus aufgeschlossen. Bei Evonik hatte es mit dem Vorgang vertrauten Personen zufolge ‌am Morgen nach dem BASF-Rückzug eine außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrats gegeben - ‌dessen Chef ist Tönjes.

BASF hatte am Donnerstag erklärt, die Absage der Übernahmepläne folge "auf die Ablehnung von zwei unverbindlichen Barangeboten der BASF durch Evonik". Obwohl der Konzern signalisiert habe, zu einer weiteren moderaten Erhöhung des Angebots bereit gewesen zu ⁠sein, "lehnte der Vorstand von Evonik (..) einen substanziellen Austausch ab". Die Essener hatten zuletzt auch eine nachgebesserte Offerte von ‌24 Euro je Aktie abgeschmettert, die Evonik mit rund ⁠11,2 Milliarden Euro bewertet hatte. Der Evonik-Vorstand will ohne BASF in die Zukunft gehen: "Jetzt können wir mit voller Kraft an der eigenständigen Entwicklung von Evonik arbeiten", hatte der Interimschef Evoniks, Claus Rettig, erst am Donnerstag betont. Evonik-Aktien brachen am Donnerstag zeitweilig um mehr als 23 Prozent ‌auf 16,75 Euro ein, am Freitag erholten sie sich ⁠leicht auf über 18 Euro.

Die RAG-Stiftung hält rund ⁠43 Prozent der Evonik-Anteile - und braucht auch Dividenden der wichtigen Beteiligung. Doch diese könnten künftig auch sinken, hatte Evonik deutlich gemacht. Die 2007 gegründete Stiftung steht mit ihrem Milliardenvermögen für die teuren Folgeschäden des deutschen Steinkohlebergbaus gerade. Seit dem Ende des Steinkohlebergbaus im Jahr 2018 hat sie nach eigenen Angaben mehr als zwei Milliarden Euro für diese Aufgaben aufgebracht. Ihr Vermögen belief sich Ende 2025 auf 15,9 Milliarden Euro. Das Kuratorium wird von Politikern und Gewerkschaftern geprägt. Vorsitzender ist der CDU-Politiker Armin Laschet. Auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, die saarländische Regierungschefin Anke Rehlinger, Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und IG-BCE-Chef ⁠Michael Vassiliadis gehören dem Gremium an. In NRW stehen im kommenden Jahr Landtagswahlen an.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)