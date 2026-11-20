LBBW Kapitalmärkte Daily
Rekord-IPO drückt Börsen ins Minus
Anthropic-IPO stützt Markt nicht
Anthropic hat gestern den größten Börsengang der Geschichte vollzogen. Das Unternehmen platzierte 980 Mio. Aktien zu 83 USD und damit über der vermarkteten Spanne von 70 bis 78 USD. Der Emissionserlös von 81,3 Mrd. USD übertrifft damit den bisherigen Rekord von SpaceX mit 75 Mrd. USD deutlich. Zusammen mit einer parallelen Privatplatzierung nahm Anthropic sogar über 107 Mrd. USD ein. Der erste Kurs an der Nasdaq lag bei 111,50 USD. Zeitweise war der KI-Entwickler sogar mehr als 2 Bio. USD wert. Bis zum Handelsschluss schmolz der Aufschlag jedoch auf 17 % ab. Für den Gesamtmarkt wurde der Börsengang angesichts des hohen Interesses der Anleger und des massiven Volumens zur Belastung. Am Vormittag war die Stimmung noch freundlich, doch mit dem ersten Anthropic-Kurs gegen Mittag New Yorker Zeit drehten die Indizes ins Minus. Zu Handelsschluss lag der Dow Jones 2,2% tiefer, der S&P 500 verlor 2,0 % und der Nasdaq 2,3 %. In Frankfurt drehte der Dax im späten Handel mit der Wall Street ins Minus und schloss 1,1 % niedriger. Die Historie zeigt: Bisher nicht zum Zug gekommene Anleger sollten dem Kurs nicht hinterherlaufen: Von den sechs größten Tech-Börsengängen seit Facebook notierten fünf ein halbes Jahr später unter ihrem Schlusskurs vom ersten Handelstag. Auch hier ist SpaceX das jüngste Beispiel.
EU und UK rücken enger zusammen
Der britische Premierminister Andy Burnham trifft heute in Brüssel Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa zum zweiten EU-UK-Gipfel seit dem Brexit. Für London geht es um das bis-lang greifbarste Ergebnis des 'Resets' der Beziehungen zur Europäischen Union. Unterzeichnet werden sollen Abkommen über den Agrar- und Lebensmittelhandel, die Verknüpfung der Emissionshandelssysteme und ein Jugendmobilitätsprogramm. Burnham beziffert den Effekt der drei Vereinbarungen auf bis zu 0,4 % des BIP bzw. mehr als 10 Mrd. GBP pro Jahr bis 2040. Die EU-Kommission nannte bisher zwar keine eigenen Zahlen, doch auch aus EU-Sicht bringt das Abkommen Vorteile. Denn Großbritannien ist mit Abstand der größte Absatzmarkt europäischer Agrarprodukte (rund 56 Mrd. EUR Exportvolumen im Jahr 2025). EU-Exporteure blieben zudem vom britischen CO2-Grenzausgleich verschont, der im Januar 2027 starten soll.
Warten auf ruhigere ZeitenTrotz des erfolgreichen Börsengangs von Anthropic dürfte die Volatilität an den Märkten vorerst hoch bleiben. Die Anlegerstimmung ist nach dem Kursrutsch an den Börsen stark angeknackst, Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA halten an, und mögliche Folgen der Nvidia-Affäre (und seit gestern auch Vorwürfe eines Short-Sellers gegenüber AMD zu möglichen Sanktionsverletzungen) schweben weiterhin über dem Markt. Anhaltende Zinssorgen sowie der feste US-Dollar wirken als zusätzlicher Bremsklotz. In Asien setzte sich der Ausverkauf über Nacht auch fort. Der Nikkei fiel zuletzt 4,6 %, der Kospi rund 5,8 %, und der Taiex sogar 6,7 %. Im Tagesverlauf richtet sich der Blick auf die Stimmung der Verbraucher. Um 16 Uhr MEZ veröffentlicht die EU-Kommission die Schnellschätzung des Verbrauchervertrauens in der Eurozone. Zur selben Zeit folgt die endgültige Umfrage der Uni Michigan, die zeigen wird, ob der Abverkauf an den Börsen bereits auf die US-Konsumlaune drückt.
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