HAMBURG (dpa-AFX) - Bei einer Warnstreikwelle in der Metall- und Elektroindustrie haben am Freitag in Norddeutschland 12.300 Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. Das teilte die Gewerkschaft IG Metall mit. An den ersten 24-Stunden-Streiks der IG Metall Küste in der aktuellen Tarifrunde hätten sich Beschäftigte in 17 norddeutschen Betrieben beteiligt.

Die IG Metall Küste verhandelt mit dem Arbeitgeberverband Nordmetall für rund 130.000 Beschäftigte in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und im nordwestlichen Niedersachsen.

TKMS und German Naval Yards in Kiel machten den Anfang

Bereits um Mitternacht hatten demnach Beschäftigte der Nachtschichten von TKMS und German Naval Yards in Kiel die Arbeit niedergelegt. Im Laufe des Tages folgten die weiteren Schichten und Betriebe.

Zu den bestreikten Betrieben gehörten die TKMS-Standorte in Kiel, Emden und Wismar mit insgesamt mehr als 4.150 Beschäftigten, Still in Hamburg und Bremen mit mehr als 3.000 sowie Körber Technologies in Hamburg mit mehr als 2.000 Beschäftigten.

Außerdem legten nach Angaben der IG Metall fast 800 Metallerinnen und Metaller auf der Neptun Werft in Rostock, 530 Beschäftigte bei Thermo Fisher Scientific und mehr als 400 Beschäftigte bei Gestra in Bremen die Arbeit ganztägig nieder.

"IG-Metall-Mitglieder sind bereit, für Forderungen zu kämpfen"

Auch bei der Lloyd Werft in Bremerhaven, der Neuen Jadewerft in Wilhelmshaven sowie Emder Werft und Dock mit insgesamt mehr als 600 Beschäftigten standen die Maschinen still.

"Unsere Mitglieder haben heute eindrucksvoll gezeigt, dass sie hinter unseren Forderungen stehen und bereit sind, dafür zu kämpfen", sagte der Bezirksleiter und Verhandlungsführer der IG Metall Küste, Daniel Friedrich.

Hintergrund der Streiks ist die stockende Tarifrunde. Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Geld. Sie bietet an, in wirtschaftlich begründeten Fällen in einzelnen Betrieben Abweichungen vom Flächentarifvertrag zu vereinbaren. Voraussetzung dafür sind verbindliche und überprüfbare Zusagen der Unternehmen für Investitionen, Produkte, Standorte und Beschäftigung.

Die Arbeitgeber lehnen nach Angaben der IG Metall solche verbindlichen Gegenleistungen bislang ab. Sie böten in den ersten 20 Monaten keine dauerhafte Entgelterhöhung an. Anschließend wollten sie die Entgelte um lediglich 1,3 Prozent anheben. Hinzu komme eine Einmalzahlung, deren Auszahlung unter Vorbehalt stehe.

Nordmetall: Wirtschaftlicher Schaden ist enorm

Der Arbeitgeberverband Nordmetall weist diese Darstellung zurück und verurteilt die Streiks. Die wirtschaftlichen Schäden für den norddeutschen Industriestandort seien enorm. "Tagesstreiks gehören zu den massivsten Arbeitskampfmaßnahmen überhaupt. Dass die IG Metall Küste ausgerechnet in der schwersten Wirtschaftskrise der Bundesrepublik dazu greift, ist unverantwortlich und unverhältnismäßig, ihre Argumentation ist in Teilen unredlich", erklärte die Verhandlungsführerin von Nordmetall, Lena Ströbele.

Bereits in der zweiten Verhandlungsrunde habe Nordmetall der IG Metall Küste ein konkretes Angebot vorgelegt, das bei einer Laufzeit von 26 Monaten eine Lohnerhöhung von 2,3 Prozent umfasse. Damit habe man den Willen zu einer raschen Einigung unterstrichen.

Abschluss dürfe die Unternehmen nicht überfordern

"Wir benötigen einen Abschluss, der den Beschäftigten eine Perspektive bietet und zugleich die Unternehmen nicht überfordert", sagt Ströbele. Doch statt zu verhandeln, sei die IG Metall darauf in keiner Weise eingegangen und von ihrer viel zu hohen Fünf-Prozent-Forderung auch in der dritten Verhandlungsrunde keinen Millimeter abgewichen.

Jeder weitere Streiktag strapaziere die Kompromissbereitschaft der Arbeitgeber, sagte Lena Ströbele von Nordmetall und appellierte an die Gewerkschaft: "Gießen Sie nicht weiter Öl ins Feuer. Beenden Sie diese Tagesstreiks und kommen Sie zurück an den Verhandlungstisch."

Nordmetall unterstütze den Terminvorschlag von Südwestmetall für neue Verhandlungen am kommenden Mittwoch im Tarifbezirk Baden-Württemberg. Ein Termin für eine vierte Verhandlungsrunde im Norden ist derzeit nicht vereinbart.

IG Metall kündigt Ausweitung der Streiks am Montag an

IG-Metall-Bezirksleiter Friedrich kündigte an, dass die 24-Stunden-Streiks am Montag ausgeweitet werden. Dann werde die Gewerkschaft mehr als 23.000 Beschäftigte in 19 Betrieben zur Arbeitsniederlegung aufrufen.

In mehreren Betrieben würden die nächsten Arbeitsniederlegungen bereits am Sonntagabend mit dem Start der Nachtschichten beginnen, kündigte die IG Metall an. Dazu gehörten unter anderem die Mercedes -Werke in Bremen und Hamburg, Lear Corporation in Bremen sowie Siemens Gamesa in Cuxhaven.

Die ganztägigen Warnstreiks in der deutschen Metall- und Elektroindustrie hatte der Vorstand der IG Metall vor einer Woche in Frankfurt beschlossen, um nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden Druck in den Tarifgesprächen für bundesweit rund 3,7 Millionen Beschäftigte aufzubauen. Dieses Instrument ganztägiger Warnstreiks hatte die Gewerkschaft erstmals im Jahr 2018 angewendet und war dann bei den folgenden vier Tarifrunden ohne dieses Kampfmittel ausgekommen./crs/DP/zb