(neu: Opferangaben und weitere Details)

KIEW (dpa-AFX) - Russland hat bei Angriffen mit ballistischen Raketen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach Behördenangaben erneut Menschen getötet und insgesamt drei Brücken beschädigt. Es gebe 6 Tote und 17 Verletzte, teilte die Militärverwaltung bei Telegram mit. Unter anderem sei die bereits zuvor getroffene Südbrücke erneut Ziel der feindlichen Attacken gewesen. Auch im Westen der Ukraine wurden in Lwiw (früher Lemberg) laut Behörden zwei Menschen bei russischen Angriffen getötet. Dort sei ein Bahnhof getroffen worden, hieß es.

"Das Ausmaß der Schäden an den Bauwerken können Experten erst nach Ende des Luftalarms untersuchen", sagte Kiews Bürgermeister Klitschko. Er forderte die Bewohner der Hauptstadt auf, möglichst von zu Hause aus zu arbeiten. Die Brücken über den Dnipro sind strategisch wichtig für die Stadt.

"Angesichts der erschwerten Verkehrsbedingungen zwischen dem linken und dem rechten Ufer der Hauptstadt bitte ich die Einwohner, die Hauptstadt nicht mit dem Privatfahrzeug zu verlassen, sofern dies nicht unbedingt notwendig ist", teilte Klitschko weiter mit. Der Raketenangriff des Feindes auf Kiew dauere an. Die Einsatzkräfte seien dabei, die Folgen der Attacke so schnell wie möglich zu beseitigen. Es kam demnach auch in der Hälfte der Stadtbezirke zu Ausfällen von Strom, Wasser und Fernheizung.

Russland bestätigt gezielte Attacken auf Brücken

Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die Angriffe auf die Brücken in Kiew, die zum Transport von Waffen, Militär- und Spezialtechnik für die ukrainischen Streitkräfte im umkämpften Gebiet Donbass genutzt würden. Ziele seien auch Rüstungsbetriebe gewesen, die Marschflugkörper vom Typ Flamingo und Drohnen produzieren. Das Ministerium veröffentlichte in seinem Bulletin eine ganze Liste angeblich getroffener Ziele.

Im Gebiet Lwiw etwa sollen ebenfalls ein Rüstungsbetrieb sowie ein Umspannwerk zur Stromversorgung des militärisch-industriellen Komplexes beschädigt worden sein. Russland hatte seinen Krieg 2022 auch mit dem Ziel begonnen, die in die Nato strebende Ukraine zu entmilitarisieren. Durch die westlichen Milliardenhilfen im Zuge des russischen Angriffskrieges gilt das Land aber heute als einer der stärksten Rüstungsstandorte überhaupt.

Putin drohte mit Vergeltung nach Attacken auf Krim-Brücke

Russland hatte die Brücken in Kiew bereits in der Vergangenheit angegriffen. Danach attackierte die Ukraine erneut die umstrittene Brücke vom russischen Festland zur annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Kiew hatte die für die Versorgung der Menschen auf der Krim wichtige Brücke in dieser Woche dreimal getroffen und dabei auch ein Stück der Autotrasse weggesprengt. Nur für den Zugverkehr kann die Brücke derzeit noch genutzt werden.

Kremlchef Wladimir Putin drohte am Donnerstag angesichts der schweren Schäden an der Brücke eine harte Reaktion an. Er gehe davon aus, dass die russischen Gegenmaßnahmen "weitaus schmerzhafter" sein werden als das, was Kiew mit der Krim-Brücke getan habe, sagte er bei einer Pressekonferenz nach einem historischen Dreiergipfel mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping im südchinesischen Shenzhen./mau/DP/nas