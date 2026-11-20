WARSCHAU (dpa-AFX) - Während russischer Luftangriffe auf die Ukraine sind nach Angaben der Regierung in Warschau mehrere russische Flugobjekte in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgestürzt. Bislang seien an drei Orten Trümmer gefunden worden, sagte Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Dabei handele es sich wahrscheinlich in zwei Fällen um Marschflugkörper, in einem weiteren um eine Drohne. Verletzt wurde niemand.

Den Angaben zufolge wurden in der Ortschaft Nowy Lipowiec rund 60 Kilometer von der polnisch-ukrainischen Grenze entfernt, Trümmer eines Marschflugkörpers vom Typ CH-101 sichergestellt. Ein weiteres Flugobjekt schlug nahe dem Ort Rudnik nad Sanem ein. Kosiniak-Kamysz sagte, auch hier handele es sich höchstwahrscheinlich um einen Marschflugkörper. In dem Dorf Molodycz, das etwa 37 Kilometer von der Grenze zur Ukraine liegt, soll hingegen eine Drohne abgestürzt sein.

Manöver der Koalition der Willigen

"Wir haben es hier mit einer weiteren Provokation Russlands zu tun", sagte der Verteidigungsminister weiter. Das Datum sei seiner Meinung nach kein Zufall: In Polen findet derzeit ein Manöver der sogenannten Koalition der Willigen statt. Soldaten aus mehr als einem Dutzend europäischer Staaten seien in der Nähe jener Orte, wo die polnischen Luftstreitkräfte wegen der Verletzung des Luftraums im Einsatz gewesen sei.

Krisenstab tritt zusammen

Regierungschef Donald Tusk rief einen Krisenstab aus Ministern und Vertretern von Militär und Geheimdiensten zusammen. Präsident Karol Nawrocki werde auf dem Laufenden gehalten, sagte der Chef seines Sicherheitsrats, Bartosz Grodecki.

Das EU- und Nato-Land Polen ist ein wichtiger politischer und militärischer Verbündeter der von Russland angegriffenen Ukraine. Es sieht sich auch selbst von Moskau bedroht und rüstet massiv auf.

Ende Juli war ein Flugobjekt in Polens Luftraum eingedrungen und nahe dem Ort Tarnawa Kolonia abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach polnischen Regierungsangaben handelte es sich damals um einen russischen Marschflugkörper vom Typ CH-101./dhe/DP/nas