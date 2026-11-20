KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist enttäuscht über den fehlenden Druck der USA auf Russlands Staatschef Wladimir Putin. Wenn man wie US-Präsident Donald Trump Putin einen Freund nenne, "dann spürt dieser nicht, dass er ein Mörder ist, dann spürt er nicht genügend Druck", sagte Selenskyj von Kiew aus dem US-Sender CNN. Trump hatte am Donnerstag im chinesischen Shenzhen bei einer Begegnung Putin demonstrativ einen Freund genannt.

Putin wolle die Ukraine komplett zerstören, sagte Selenskyj CNN zufolge. Das Interview wurde nach Senderangaben wenige Stunden nach schweren russischen Raketen- und Drohnenangriffen auf Kiew und andere Teile der Ukraine geführt.

Selenskyj: Wenn Putin auf jemanden hört, dann auf Trump

Natürlich sei es Trumps Sache, wie er Putin bezeichne, sagte Selenskyj. "Aber für uns ist er der Feind, und natürlich ist er für uns ein Mörder. Und ich denke, für viele Menschen in der Welt ist er ein Mörder, weil er tötet." Der ukrainische Präsident zog trotz dieser Kritik nicht in die Vermittlerrolle der USA bei den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs in Zweifel. Wenn Putin auf jemanden höre, dann auf Trump und die USA, sagte Selenskyj.

Auf einer Pressekonferenz betonte Trump seine "fantastische Beziehung" zu Putin. "Ich betrachte ihn als jemanden, zu dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe, und es ist tatsächlich sehr gut". Auf die Frage, ob er glaube, dass Putin auch ein Freund Amerikas sei, wich der US-Präsident aus und meinte, was Amerika betreffe, könne er keine Aussage dazu machen.

Auf Putins Befehl überzieht Russland die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem verheerenden Krieg. Die Bemühungen um einen Ausweg kommen nur langsam voran. Sie wurden unter anderem am Donnerstag in Berlin vorangetrieben, wo auf Einladung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) etwa 40 Unterstützerländer der Ukraine berieten./fko/DP/he