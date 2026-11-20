Moskau, 20. ⁠Nov (Reuters) - Russland lehnt Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach dem Vorbild der Nato strikt ab. Jede Form einer "Quasi-Mitgliedschaft" der Ukraine in dem westlichen Militärbündnis sei für Russland völlig unannehmbar, sagte der stellvertretende ‌Außenminister Sergej Rjabkow am Freitag russischen Staatsmedien zufolge. Er reagierte damit auf Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und des ⁠US-Vermittlers ⁠Jared Kushner vom Donnerstag. Macron hatte nach dem Treffen der Ukraine-Unterstützer in Berlin erklärt, die Frage eines Nato-Beitritts der Ukraine müsse neu aufgerollt werden. Kushner hatte dort zudem gesagt, er und sein Kollege Steve Witkoff hätten die russische Seite ‌davon überzeugt, dass es am Ende eine ‌Art von Sicherheitsgarantien nach dem Vorbild des Nato-Vertrages geben könnte. Diese Nato-Beistandsklausel besagt, dass ein Angriff auf ein Mitglied als Angriff auf ⁠alle gewertet wird.

Selbst die Idee einer Quasi-Mitgliedschaft oder die Suche ‌nach einer "kreativen Lösung" komme für ⁠Russland nicht infrage, sagte Rjabkow der Agentur Interfax zufolge. Russland diskutiere Sicherheitsgarantien in erster Linie mit Blick auf die eigene Sicherheit. Die Ukraine müsse zunächst die russische ‌Forderung als unwiderruflich anerkennen, dass ⁠das Land der Nato nicht ⁠beitreten dürfe. Erst dann könne über Sicherheitsgarantien gesprochen werden. Rjabkow bestätigte zudem, dass an einem möglichen Besuch von Vertretern aus Großbritannien, Deutschland und Frankreich - den sogenannten E3 - in Moskau gearbeitet werde. Präsident Wladimir Putin hatte am Donnerstag erklärt, Russland habe den Europäern vorgeschlagen, ihre Position zu Friedensverhandlungen vor Ort zu erläutern, bevor über das Format weiterer Gespräche ⁠entschieden werde.

(Bericht von Reuters, geschrieben von Christian Götz. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)