Berlin, 19. ⁠Nov (Reuters) - Wenn der Krieg mit Russland nicht bald endet, wird die Ukraine nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj weitere erhebliche Finanzhilfen ihrer westlichen Partner benötigen. "Alle Staats- und Regierungschefs haben verstanden, dass es sich wirklich um eine riesige Summe handelt", sagte Selenskyj ‌am Donnerstagabend in einem Pressegespräch mit europäischen Journalisten in Berlin. Er bezifferte den Bedarf allein im kommenden Jahr auf 115 Milliarden Euro. Davon würden 45 Milliarden ⁠durch den ⁠Kredit abgedeckt, den die EU auf Garantien für eingefrorenes russisches Staatsvermögen aufgenommen hat. Die EU-Kommission will nun weitere 45 Milliarden Euro aufnehmen. "Es tut mir leid, dass wir über Geld sprechen müssen, aber wir befinden uns im Krieg, daher ist es eine riesige Summe", sagte Selenskyj. Es bleibe eine Kluft von 25 ‌Milliarden Euro.

"Ich hoffe, dass der Krieg noch vor 2028 ‌endet", fügte er auf die Frage nach dem mittelfristigen Finanzbedarf seines Landes hinzu. Aber selbst dann gebe es zunächst großen Bedarf. Zum einen müsse die ukrainische Armee gut ⁠ausgerüstet werden. Zum anderen koste der Wiederaufbau des Landes viel Geld. Erst wenn die ‌ukrainische Wirtschaft wieder angesprungen sei, sinke ⁠der Finanzbedarf. Ein Problem ist derzeit, dass die Ukraine wegen fortgesetzter russischer Angriffe auf Infrastruktur und Häfen erhebliche Ausfälle an Getreideverkäufen und Steuereinnahmen hat. Die Bundesregierung will deshalb die Ukraine-Hilfe im nächsten mehrjährigen EU-Finanzrahmen verankern.

Selenskyj betonte ‌aber mit Hinweis etwa auf Militärtechnologie, ⁠dass die Ukraine ihrerseits Europa helfen ⁠werde. "Sie werden Zugang zu all unseren Technologien haben, die wir mit ihnen teilen werden", sagte er in Anspielung etwa auf die ukrainischen Drohnen- und Raketentechnologien, die als besonders entwickelt gelten. "Wir haben wirklich einige Systeme, die derzeit niemand sonst besitzt." Die Ukrainer kooperierten bereits jetzt. "Aber es gibt einige Dinge, die wir erst nach dem Krieg weitergeben werden", sagte der Präsident. Am Freitag findet in Berlin eine deutsch-ukrainische Wirtschaftskonferenz statt, an der auch Selenskyj und Kanzler Friedrich Merz ⁠teilnehmen.

(Bericht von Andreas Rinke, Alexander Ratz; redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)