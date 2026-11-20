Startkapital vom Staat: Bundesrat beschließt Frühstartrente
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Kinder bekommen künftig als Startkapital für die private Altersvorsorge pro Monat 10 Euro vom Staat. Die vom Bundesrat beschlossene Frühstartrente gilt für Kinder ab dem Jahrgang 2020 und wird ab dem Jahr ausgezahlt, in dem sie sechs werden./tam/DP/jha
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