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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 23. November

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung, Dortmund 22:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: BASF, Capital Markets Day USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 POL: Erzeugerpreise 10/26 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: CFNA-Index 10/26 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE DEU: Dritte Runde Tarifverhandlungen private Banken, Berlin BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

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