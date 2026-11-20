Kriselnder Autobauer

Wolfsburg (dpa) - Für die Volkswagen-Beschäftigten beginnt nächste Woche eine Tarifrunde, die eher einem Abwehrkampf gleicht. Denn der Autohersteller fordert von ihnen deutliche Einschnitte bei Einkommen und Arbeitszeit. Ein Kompromiss zeichnet sich nicht ab, in Wolfsburg droht ein heißer Winter. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Was fordert Volkswagen?

Der Forderungskatalog, den das Unternehmen an die IG Metall übergeben hat, besteht aus mehreren Bausteinen. Davon hat das Unternehmen am Donnerstag nur einen Teil kommuniziert. Der hat es aber in sich: Der Autobauer will bei den Entgelten 2027 und 2028 Nullrunden durchsetzen. Zudem soll die Arbeitszeit von derzeit 35 Stunden in der Woche ohne Entgeltausgleich «nach Bedarf an die betriebliche Auslastung angepasst werden können».

Außerdem verlangt VW die Streichung der tariflichen Zusatzvergütung in Höhe von 27,5 Prozent des durchschnittlichen Monatsverdienstes, die die Mitarbeiter auch in sechs freie Tage umwandeln können. Zusätzlich soll – ginge es nur nach dem Autobauer – die tarifliche Zulage in Höhe von 167 Euro pro Monat entfallen.

Welche weiteren Leistungen könnten wegfallen?

Die Arbeitnehmer führen noch weitere Punkte aus dem Katalog auf: Erreichen will Volkswagen demnach auch den Wegfall des Jubiläumsgelds für langjährige Beschäftigte sowie die Abschaffung der bezahlten 20-Minuten-Pause im Dreischichtbetrieb. Das Unternehmen stelle darüber hinaus die freien Tage an Heiligabend sowie Silvester infrage und lege die Axt an die Gewinnbeteiligung an. Obendrein gekippt werden solle neben Übernahmeregeln für Auszubildende und dual Studierende auch die 2024 vereinbarte, aber um mehrere Jahre verschobene Entgelterhöhung, hieß es.

Welche Folgen hätte das für die Beschäftigten?

Sollte Volkswagen sich durchsetzen, werden die Mitarbeiter das unmittelbar bemerken. Entweder, weil deutlich weniger Geld auf ihrem Konto landet – oder sie für dieselbe Summe länger arbeiten müssen. Die unterste Entgeltgruppe im Haustarif könnte nach ersten Überschlagsrechnung der IG Metall im äußersten Fall sogar auf das Niveau des heutigen gesetzlichen Mindestlohns fallen. Der Unterschied: Der Mindestlohn steige gesetzlich weiter, während VW Nullrunden verlange, sagte Bezirksleiter Thorsten Gröger.

Die Folgen können demnach je nach Entgeltgruppe und persönlicher Situation unterschiedlich ausfallen. Für Familien könnten die Förderungen Einbußen von 10.000 Euro oder mehr im Jahr nach sich ziehen, schätzte Gröger. Das bedeute, dass viele ihre Hauskredite und Leasingraten nicht mehr bedienen könnten.

Wie begründet die VW-Führung das?

Der Autobauer begründet die Forderungen mit dem enormen Kostendruck. So belasten unter anderem Zollbarrieren, ein schrumpfender chinesischer Markt und der Wettbewerb in Europa das Unternehmen. Die Ende 2024 vereinbarten Sparmaßnahmen reichten deshalb nicht mehr aus. Die neuen Einschnitte sollen VW im Wettbewerb robuster machen und sind ein Element des Zukunftsplans 2030, der den gesamten Konzern wieder auf Kurs bringen soll. Die Wolfburger waren im dritten Quartal in die tiefroten Zahlen gerutscht.

Co-Verhandlungsführerin Kerstin Scholz teilte mit: «Unsere Regelungen stellen wir dabei nicht leichtfertig infrage». Aber die Rahmenbedingungen hätten sich signifikant verschlechtert. «Deshalb müssen wir schneller werden, sowohl im Umbau des Unternehmens als auch in der Anpassung der Kostenstruktur». Nur ein erfolgreiches Unternehmen könne zukunftsfähige Arbeitsplätze bieten.

Wie reagierten IG Metall und Betriebsrat?

Die Arbeitnehmer kritisierten die Forderungen als «Katalog des Grauens». «Der VW-Vorstand fällt seinen Beschäftigten mit dem Messer in den Rücken», teilte Gröger mit. Die Forderungen seien an Respektlosigkeit und Kaltschnäuzigkeit nicht zu überbieten – und um ein Vielfaches schärfer als 2024. «Niemand sollte sich etwas vormachen: Volkswagen steht vor einer Zerreißprobe, über deren Ausmaß sich die Arbeitgeberseite offenbar noch immer nicht im Klaren ist.»

Für wen gilt der Haustarif des Autobauers?

Der Haustarifvertrag gilt laut IG Metall für rund 120.000 Beschäftigte an den Standorten Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau. Die Volkswagen AG umfasst die Kernmarke sowie Volkswagen Nutzfahrzeuge, die Komponentensparte und Konzernstellen.

Wann beginnen die Gespräche?

Die Tarifverhandlungen beginnen am kommenden Dienstag in Emden. Am 15. Dezember sollen sie in Zwickau fortgesetzt werden. Weitere Termine stehen noch nicht fest.

Ist eine schnelle Einigung in Sicht?

VW steuert auf die schwierigsten Tarifverhandlungen in der Geschichte des Unternehmens zu. Denn in den Verhandlungen dürfte es auch um die Zukunft der drei bedrohten Werke Emden, Zwickau und Hannover gehen – sowie um den Abbau von weiteren 12.000 Stellen bis 2030.

Doch die Fronten sind bereits vor Beginn verhärtet, alle Zeichen stehen auf Sturm. Denn eigentlich will die IG Metall wegen der Inflation fünf Prozent mehr Geld für die VW-Beschäftigten rausholen. Einen Abschluss in diesem Jahr hielt Verhandlungsführer Gröger für nahezu ausgeschlossen.

Wahrscheinlicher ist, dass die Beschäftigten ihren Unmut auf die Straße tragen. Betriebsratschefin Daniela Cavallo zufolge gärt es gehörig in der Belegschaft, die Wut sei groß. Jahrzehntelang seien Konflikte gemeinsam bewältigt worden. «Nun will es der Vorstand auf die harte Tour», teilte sie mit. Die Belegschaft sei bereit. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember.