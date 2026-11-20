Nicht jeder Börsianer ist tief im Thema Krypto-Währungen drin, geschweige denn investiert. Darum wollen wir zunächst Solana vorstellen, ehe wir später auf die konkrete Intermarket-Prognose eingehen.

Good to know about: Solana

Solana ist eine leistungsstarke Layer-1-Blockchain, die speziell für maximale Geschwindigkeit, hohe Skalierbarkeit und extrem niedrige Transaktionskosten entwickelt wurde. Im Kern verbindet das System den klassischen Proof-of-Stake-Mechanismus mit einer eigenen Innovation namens Proof of History. Dabei erhält jede Transaktion einen kryptografischen Zeitstempel, sodass Validatoren Blöcke in rund 400 Millisekunden bestätigen können, ohne ständig untereinander kommunizieren zu müssen. Durch diese monolithische Architektur verarbeitet das Netzwerk Tausende Transaktionen pro Sekunde zu Gebühren im Bruchteil eines Cents.

In der praktischen Verwendung dient das Ökosystem als technologisches Rückgrat für dezentrale Finanzanwendungen, den schnellen Handel auf dezentralen Börsen, digitale Sammlerstücke sowie Blockchain-basierte Spiele. Zunehmend wird die Infrastruktur auch für globale Stablecoin-Zahlungen und die Tokenisierung klassischer Vermögenswerte genutzt. Der native Token übernimmt dabei mehrere Aufgaben: Er wird zur Begleichung der minimalen Netzwerkgebühren benötigt, sichert über das sogenannte Staking die Stabilität der Plattform und dient als Wertanlage sowie Tauschmittel innerhalb der gesamten Anwendungswelt.

Am Kryptomarkt hat sich die Plattform als eine der führenden Smart-Contract-Umgebungen direkt hinter den größten etablierten Netzwerken positioniert. Besonders im Bereich des dezentralen Spot-Handels und bei verbraucherorientierten Anwendungen nimmt sie eine Spitzenrolle ein. Gleichzeitig ist die Konkurrenz intensiv: Ethereum bleibt beim gebundenen Gesamtkapital und der institutionellen Verbreitung der größte Rivale, während dessen Layer-2-Lösungen ebenfalls um günstige Gebühren wetteifern. Zudem drängen andere schnelle Netzwerke wie Sui, BNB Chain oder spezialisierte Handels-Chains in denselben Markt.

Die großen Chancen und Potenziale liegen vor allem in der Massentauglichkeit der Technologie. Da Nutzer nicht zwischen verschiedenen Ebenen wechseln müssen, bleibt die Liquidität gebündelt und die Bedienung vergleichsweise einfach. Kooperationen mit großen Zahlungsdienstleistern und Finanzinstituten sowie die Einführung von Spot-ETFs zeigen, dass das Netzwerk als ernstzunehmende Infrastruktur für den globalen Kapital- und Zahlungsverkehr wahrgenommen wird. Wenn sich Blockchain-Anwendungen im Alltag etablieren, bietet die hohe Leistungsfähigkeit ideale Voraussetzungen für weiteres Wachstum.

Dennoch bestehen erhebliche Risiken. In der Vergangenheit sorgten mehrere Netzwerkausfälle bei extremer Auslastung für Kritik an der Zuverlässigkeit. Zwar haben umfangreiche Software-Upgrades die Stabilität deutlich erhöht, doch die hohen Hardware-Anforderungen an die Betreiber der Netzwerkknoten führen immer wieder zu Diskussionen über eine mögliche Zentralisierung. Hinzu kommen die generelle Volatilität des Kryptomarktes, regulatorische Unsicherheiten sowie die Gefahr, dass technologische Neuerungen der Konkurrenz Entwickler und Kapital abziehen könnten.

Wie und warum funktioniert Forecasting?

Wir alle müssen auf irgendeine Weise die Zukunft raten, wenn wir an der Börse agieren. Ob nun ein Orderbuch-Scalper, der große Blöcke in der Markttiefe entdeckt und darauf hoffen muss, dass die dahinter stehenden Adressen weitere Orders absetzen, ob ein Aktien-Investor, der auf langfristige Trends setzt oder eben ein Trader. Was wir zur Grundlage unseres „Ratens“ machen, ist dabei unterschiedlich. Zwar führen viele Wege nach Rom, doch gibt es Entscheidungskriterien, die unmittelbar mit der Preisbildung zu tun haben und welche, die definitiv für die großen Player, die den Preis treiben, nie eine Rolle spielen. Auch, wenn die Freunde der Chart-Technik das nicht gerne lesen: Kein Fonds, kein Produzent eines Rohstoffs, niemand aus der verarbeitenden Industrie, keine Bank entscheidet auf Basis von bunten Linien und technischen Indikatoren. Chart-Technik ist eine deskriptive Methode, jedoch mitnichten initiativ. Anders schaut es bei den Intermarkets aus. Jeder Markt hat andere Märkte, die entweder konkurrieren oder für die Preisbildung relevant sind. So sind die Mais-Preise Faktoren, die auf die Preisbildung in den Fleischmärkten wirken. Denn Mais ist eines der Haupt-Futtermittel bei der Mast. Bei Krypto-Währungen kommt es ganz darauf an, ob und welche Technologie dahinter steckt oder womit eine Krypto-Währung konkurriert. Dort, wo Korrelationen bestehen, laufen diese überwiegend zeitversetzt. Heute verteuern sich die Futtermittel, mit Wochen oder Monaten Verzögerung wirkt sich dies in den Fleischpreisen aus. Unser Solana-Forecast ist genau deshalb so akkurat, weil wir an den individuellen Einflussfaktoren für dieses Asset mit unserer Prognose ansetzen.

Forecast zeigt Gegenbewegung, danach weiter abwärts

Unser Forecast zeichnete bislang die meisten bedeutenden Bewegungen von Solana korrekt vor. Nun sollen wir, laut Prognose, am Beginn einer etwa ein- bis eineinhalbmonatigen Erholungs-Phase stehen (siehe gelb hinterlegt), ehe es anschließend ab Anfang Kanuar wieder weiter gen Süden gehen soll.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Die Intermarkets zeichnen eine Erholung vor, so dass wir passend dazu ein Produkt von Lang & Schwarz ausgesucht haben. Anschließend stellen wir es Ihnen vor. Bitte beachten, dass es sich um einen relativ kurzen Prognose-Zeitraum handelt. Wir gewichten solche Trades etwas moderater. Die Entscheidung obliegt aber letztlich Ihnen selbst, welches Risiko Sie bereit sind, zu gehen.

Turbo Call Optionsschein auf Solana

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Turbo Call Optionsschein des Emittenten Lang & Schwarz ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 40 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 74 Dollar entspricht das einem Hebel von 2. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet LD0YV4. Achtung: Das Produkt hat eine begrenzte Laufzeit bis 15.6.2027!

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine relevanten

Unterstützungen: keine relevanten

Turbo Call Optionsschein auf Solana

Basiswert Solana WKN LD0YV4 ISIN DE000LD0YV43 Basispreis 40 USD K.O.-Schwelle 40 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit 15.6.2027 Emittent Lang & Schwarz Hebel 2 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.