WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump droht amerikanischen Unternehmen mit finanziellen Belastungen, wenn sie Rechenzentren im Ausland bauen. "Wenn sie es machen, können sie. Aber wir werden sie mit einer enormen Steuer belegen", sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Später sprach er von "enormen Strafen".

Es blieb zunächst unklar, was die rechtliche Grundlage dafür sein könnte. Steuern werden in den USA vom Kongress festgelegt. Und dort werden Trumps Republikaner im Januar die Mehrheit in beiden Parlamentskammern an die Demokraten übergeben, zu deren Wahlsieg die breite Ablehnung von Rechenzentren in der US-Bevölkerung beigetragen hatte. Unabhängig davon bauen US-Unternehmen schon seit Jahren Rechenzentren unter anderem in Europa.

Wettlauf mit China

Trump bekräftigte dagegen abermals, er wolle, dass Rechenzentren in den USA gebaut würden. Im Ausland werde "China sie sich alle holen", sagte er. Trump betonte erneut, dass die USA bei Künstlicher Intelligenz im Wettlauf mit China seien - und wer dieses Rennen gewinne, sei insgesamt der Sieger.

Trump sagte ohne nähere Details, dass er mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping einige gemeinsame Leitplanken für Künstliche Intelligenz vereinbart habe. US-Finanzminister Scott Bessent sagte zuvor im TV-Sender CNBC, beide Seiten seien sich einig, dass keine größere Militäraktion ohne Beteiligung eines Menschen gestartet werden solle./so/DP/he