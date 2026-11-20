19. ⁠Nov (Reuters) - Die USA und China befürworten nach Angaben von Präsident Donald Trump eine moderate Regulierung im Bereich der Künstlichen Intelligenz. ‌Er und der chinesische Präsident Xi Jinping seien für eine Regulierung aus Sicherheitsgründen ⁠und ⁠wollten gemeinsam an vernünftigen KI-Regeln arbeiten, sagte Trump am Donnerstag in einem Interview mit dem Sender Fox News. Die chinesische Botschaft in Washington teilte mit, ‌beide Länder sollten ihre ‌Koordination stärken, um sicherzustellen, dass die Technologie stets unter menschlicher Kontrolle bleibe.

Trump erklärte zudem, ⁠er habe bei seinem Treffen mit Xi ‌im chinesischen Shenzhen ⁠nicht viel über Nvidia oder Jensen Huang gesprochen. Einem Medienbericht zufolge soll der ehemalige Chef des Chipkonzerns eine ‌Beziehung mit ⁠einer Chinesin gehabt haben, ⁠der vorgeworfen werde, eine Spionin für Peking zu sein. Ob die Frau tatsächlich eine Spionin ist, ist nicht unabhängig bestätigt.

(Bericht von Ismail Shakil, Christian Martinez and Courtney Rozen, bearbeitet von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)