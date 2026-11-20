19. ⁠Nov (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat mit seiner 15 Milliarden Dollar schweren Verleumdungsklage gegen die Zeitung "New York Times" und den Buchverlag Penguin Random ‌House einen juristischen Teilerfolg erzielt. Ein Bundesrichter im Bundesstaat Florida ließ das Verfahren am Donnerstag ⁠in ⁠weiten Teilen zu. Er wies jedoch Klagepunkte zu einem Artikel über Trumps frühere Fernsehsendung "The Apprentice" ab. Die Anwälte des Präsidenten begrüßten die Entscheidung. Die Zeitung nannte die ‌Klage einen unbegründeten Angriff auf ‌die Pressefreiheit. Penguin Random House teilte mit, der Verlag stehe zu dem betroffenen Buch und ⁠dessen Autoren.

Trump wirft den Journalisten vor, ihn ‌im Wahlkampf 2024 mit ⁠falschen und diffamierenden Texten sabotiert zu haben. Er fordert mindestens 15 Milliarden Dollar Schadenersatz. Der Präsident hat seit 2024 mehrere ‌Medienunternehmen wegen ⁠kritischer Berichterstattung verklagt. Erst vor ⁠einer Woche hatte ein anderer Bundesrichter ein Verfahren gegen die BBC zugelassen. Der Sender hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Kritiker werten Trumps Vorgehen als Angriff auf die freie Presse.

(Bericht von Jack Queen, Luc Cohen, bearbeitet von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)