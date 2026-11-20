Berlin, 20. Nov (Reuters) - ⁠Viele Verbraucher in Deutschland greifen beim Weihnachtseinkauf inzwischen teilweise auf Künstliche Intelligenz (KI) zurück. Gut jeder Dritte (36 Prozent) nutzt KI, etwa um Produkte und Preise zu vergleichen, günstige Angebote zu suchen oder Geschenkideen zu finden, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Umfrage der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervorgeht. Die Technologie spielt für 64 Prozent beim ‌Weihnachtseinkauf allerdings keine Rolle. Dennoch könnte die Entwicklung den Wettbewerb im Handel nachhaltig verändern.

"Im Weihnachtsgeschäft entsteht damit gerade ein neues digitales Schaufenster", erklärte EY-Partner Dirk Seng. KI vergleiche Produkte, schlage Geschenke vor und ⁠beeinflusse so Kaufentscheidungen. "Händler ⁠konkurrieren künftig nicht mehr nur um gute Lagen in Einkaufsstraßen und vordere Plätze in Suchmaschinen, sondern auch um die Empfehlungen digitaler Assistenten."

Die Verbraucher wollen der Befragung von mehr als 1000 Erwachsenen zufolge in diesem Jahr zudem etwas mehr Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Sie planen dafür im Schnitt rund 264 Euro ein und damit zwei Prozent oder fünf Euro mehr als 2025. Damit bleibt das Budget jedoch unter ‌den Höchstständen der Jahre 2018 bis 2020, als es jeweils ‌bei mehr als 280 Euro lag.

Besonders Familien mit Kindern wollen tiefer in die Tasche greifen und im Schnitt 348 Euro ausgeben, was einem Plus von fünf Prozent entspricht. Alleinstehende kürzen ihr Budget dagegen um sechs Prozent auf ⁠194 Euro. Es gebe trotz der hohen Inflation gute Gründe für die geplanten Mehrausgaben, sagte EY-Experte Seng. "Die Löhne ‌sind zuletzt stärker gestiegen als die Preise und ⁠die Sparneigung hat etwas nachgelassen." Das Fest sei zudem in unsicheren Zeiten für viele ein fester Anker. "Locker sitzt das Geld deshalb aber nicht", erklärte Seng weiter. Die Kunden wägten genau ab und setzten auf Qualität und Langlebigkeit statt auf Spontankäufe.

Geld und Gutscheine werden der Studie zufolge ‌erneut am häufigsten verschenkt, wenngleich der Anteil um zwei ⁠Prozentpunkte auf 44 Prozent sinkt. Es folgen ⁠Lebensmittel und Süßwaren mit 37 Prozent sowie Kleidung mit 36 Prozent. Das vorweihnachtliche Einkaufserlebnis in Innenstädten und Einkaufszentren gewinnt zudem wieder an Bedeutung. Dies ist in diesem Jahr für 53 Prozent der Befragten wichtig, nach 42 Prozent im Vorjahr. Weihnachtsmärkte sind mit einem Anstieg von 37 auf 44 Prozent ebenfalls wieder für mehr Menschen ein Grund für einen Besuch in der Stadt. Insgesamt kaufen 35 Prozent die Geschenke lieber im Geschäft vor Ort, während 32 Prozent den Onlinehandel bevorzugen. Die übrigen 33 Prozent haben keine klare Präferenz.

Die Entwicklung könne den Einzelhandel vorsichtig optimistisch stimmen, sagte Seng. Innenstädte und ⁠Einkaufszentren müssten angesichts zunehmender Leerstände jedoch mehr bieten als ein reines Warenangebot, etwa Orte, an denen Einkaufen, Gastronomie und Kultur zusammenkämen.

(Bericht von Rene WagnerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)