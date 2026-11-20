NEW YORK (dpa-AFX) - Die anhaltende Talfahrt an der US-Technologiebörse Nasdaq hat die US-Anleihekurse nach oben getrieben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) stieg um 0,69 Prozent auf 106,61 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe sank unter 5 Prozent. Sie fiel um 0,10 Prozentpunkte auf 4,95 Prozent.

Die Hoffnung auf einen Stimmungsumschwung im zuletzt gebeutelten Technologiesektor durch einen erfolgreichen Rekord-Börsengang von Anthropic ging nicht auf. An der US-Technologiebörse Nasdaq geht die Talfahrt auch am Freitag weiter. Die als sicher geltenden Staatsanleihen waren angesichts der Schwäche der Aktienmärkte und der größten Verunsicherung als sichere Alternative gefragt.

Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im November verbessert. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg laut der am Freitag veröffentlichten zweiten Schätzung etwas stärker als in einer ersten Erhebung ermittelt worden war. "Die aktuelle finanzielle Lage verbesserte sich für Verbraucher mit geringem Vermögen und - in geringerem Maße - für Verbraucher mit mittlerem Vermögen, die durch die sinkenden Benzinpreise eine gewisse Entlastung erfuhren", sagte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. "Darüber hinaus zeigten die Kommentare der Verbraucher eine wachsende Besorgnis über eine mögliche KI-Blase."/jsl/he