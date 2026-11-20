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Die Wall Street sieht im Opening kurz vor dem Wochenende erneut unter Druck. Der Ausverkauf im KI-Komplex setzt sich damit fort, mit dem Nasdaq inzwischen 14 Prozent unter Rekordhoch, während Anthropic nach dem starken Börsendebüt gestern vorbörslich fast 7 Prozent verliert. Wells Fargo zufolge waren aktive Aktienfonds in den jüngsten 13F-Daten so defensiv positioniert wie noch nie zuvor, also sogar stärker als im Umfeld der Finanzkrise. Gleichzeitig haben quantitative Trendfolge-Modelle in der vergangenen Woche sieben Milliarden US-Dollar an US-Aktien verkauft. Sollte der Markt schwach bleiben, könnten weitere 10 bis 18 Milliarden US-Dollar an Verkäufen folgen. Belastend bleibt zudem die Fed. Mehrere Notenbanker halten weitere Zinserhöhungen für notwendig, selbst einen größeren Schritt im Dezember will man nicht ausschließen. Gleichzeitig fallen Öl, Kupfer und Gold deutlich, ein Signal, dass der Markt zunehmend auch eine Wachstumsabkühlung einpreist.



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