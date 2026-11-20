Wien, 20. ⁠Nov (Reuters) - Der österreichische Versicherer Uniqa blickt nach einem Gewinnsprung in den ersten neun Monaten optimistischer auf das laufende Jahr. Weil der Konzern von größeren Naturkatastrophen verschont blieb und gleichzeitig höhere Erträge aus seinen Kapitalanlagen erzielte, soll das Ergebnis vor Steuern 2026 nun auf 590 ‌bis 610 Millionen Euro klettern, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zuvor hatte das Management 540 bis 570 Millionen Euro in Aussicht gestellt. "Wir entwickeln uns auch bei der ⁠Profitabilität besser ⁠als geplant", erklärte Konzernchef Andreas Brandstetter. In den ersten drei Quartalen stieg das Vorsteuerergebnis um knapp 17 Prozent auf 495 Millionen Euro, unter dem Strich blieb ein um fast ein Fünftel höherer Nettogewinn von 395 Millionen Euro.

OSTEUROPA ALS WACHSTUMSMOTOR

Das Fundament für das starke Abschneiden bildet der Heimatmarkt, in dem Uniqa nach eigenen Angaben mit einem Marktanteil ‌von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe ist. Für ‌die stärksten Wachstumsimpulse sorgt jedoch das Geschäft in Mittel- und Osteuropa. Dort legten die verrechneten Prämien um 7,1 Prozent zu. Der Versicherer hob insbesondere Polen und Tschechien als Zugpferde hervor. Die ⁠Kunden schlossen dort häufiger Auto- und Lebensversicherungen ab. Insgesamt kletterten die verrechneten Prämien des ‌Konzerns um 9,2 Prozent auf sieben Milliarden ⁠Euro. Dabei profitierte Uniqa auch davon, dass die Verwaltungskosten im Tagesgeschäft unter Kontrolle gehalten wurden. Die Combined Ratio, eine wichtige Kennzahl für die Profitabilität im Schaden- und Unfallgeschäft, lag stabil bei 91,0 Prozent.

Ein wesentlicher Treiber des Gewinnanstiegs war ‌neben dem Versicherungsgeschäft die Anlage der Kundengelder. ⁠Das Kapitalanlageergebnis verbesserte sich um ein Viertel ⁠auf 739 Millionen Euro. Uniqua profitierte dabei nach eigenen Angaben von einer starken Entwicklung der Aktienmärkte, die zu Buchgewinnen führte, sowie von höheren Zinsen bei der Neuanlage von Geldern. Diese Finanzkraft soll auch den Aktionären zugutekommen. Die Kapitalausstattung liefert dem Management zufolge Spielraum für die geplante steigende Dividende: Die für die Branche wichtige Solvenzquote lag zuletzt bei 268 Prozent und damit deutlich über dem eigenen Zielkorridor von 180 bis 230 Prozent. Auch die Profitabilität verbesserte sich: Die Eigenkapitalrendite stieg auf 16,6 ⁠Prozent nach 14,5 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).