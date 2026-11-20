Wien, ⁠20. Nov (Reuters) - Der österreichische Versicherer Uniqa blickt nach einem kräftigen Gewinnplus in den ersten neun Monaten optimistischer auf das laufende ‌Jahr. Das Ergebnis vor Steuern solle 2026 nun bei 590 bis 610 Millionen ⁠Euro ⁠liegen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zuvor hatte der Konzern 540 bis 570 Millionen Euro in Aussicht gestellt. In den ersten drei Quartalen ‌stieg das Vorsteuerergebnis um knapp ‌17 Prozent auf 495 Millionen Euro. Unter dem Strich wuchs der Nettogewinn um ⁠18,6 Prozent auf 395 Millionen Euro. Die ‌verrechneten Prämien legten ⁠um 9,2 Prozent auf sieben Milliarden Euro zu.

Konzernchef Andreas Brandstetter begründete die Entwicklung unter anderem mit Kostendisziplin, einem ‌guten Finanzergebnis ⁠und dem Ausbleiben größerer Naturkatastrophen. ⁠Uniqa ist nach eigenen Angaben mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe in Österreich und stark in Mittel- und Osteuropa vertreten.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)