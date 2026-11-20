Volatile Woche neigt sich dem Ende, Nasdaq im Bärenmarkt?
Der DAX startet mit deutlichen Verlusten in den Handel. Auch der Euro Stoxx 50 gibt nach. An der Wall Street deuten die vorbörslichen Indikationen ebenfalls auf einen schwächeren Auftakt hin. Während der Dow Jones nur geringfügig nachgibt stehen der S&P 500 und insbesondere der Nasdaq 100 stärker unter Druck. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit deutlichen Verlusten.
Makroökonomischer Überblick
Der Preisdruck auf Herstellerebene hat in Deutschland überraschend stark zugenommen. Die Erzeugerpreise stiegen im Oktober um 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Volkswirte hatten lediglich mit 7,3 Prozent gerechnet. Im September hatte die Jahresrate noch bei 6,7 Prozent gelegen. Haupttreiber waren die Energiepreise mit einem Anstieg von 18,7 Prozent. Mineralölerzeugnisse verteuerten sich infolge des Iran-Kriegs um 51,9 Prozent während Erdgas 21,9 Prozent und Strom 12,6 Prozent mehr kosteten. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sich die Erzeugerpreise um 1,4 Prozent und damit ebenfalls stärker als erwartet. Die Entwicklung signalisiert zunehmenden Kostendruck für Unternehmen und könnte sich verzögert auch in den Verbraucherpreisen bemerkbar machen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Deutsche Börse rückt nach einer skeptischen Einschätzung der UBS in den Fokus. Die Bank erhöhte zwar das Kursziel von 265 auf 300 Euro stufte die Aktie nach dem starken Jahresverlauf jedoch von „Neutral“ auf „Sell“ ab. Die Bewertung liege nahezu auf Rekordniveau während der zyklische Rückenwind allmählich nachlasse. Nach dem Mitte November erreichten Höchststand sieht die UBS daher das Risiko einer stärkeren Korrektur.
Volkswagen wird von RBC weiterhin mit „Outperform“ und einem Kursziel von 115 Euro bewertet. Belastend wirken der schwache chinesische Markt und die wachsende Konkurrenz chinesischer Hersteller in Europa. Zudem setzt der schnellere Umstieg auf Elektrofahrzeuge die Margen unter Druck. Chancen ergeben sich vor allem durch den laufenden Konzernumbau und weitere Kostensenkungen. Anleger warten jedoch auf mehr Klarheit über Umfang und Zeitpunkt der erwarteten Belastungen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Dow Jones Industrial Average
|Bear
|UR5A6C
|21,50
|51377,344328 USD
|20,73
|Open End
|Dow Jones Industrial Average
|Bull
|HD0D22
|81,04
|40165,751137 USD
|5,56
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN6LHT
|18,56
|23273,876782 Punkte
|13,23
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UN6QKC
|5,01
|25817,405907 USD
|67,14
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bear
|UR4YTZ
|13,39
|27752,98682 USD
|17,74
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.11.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Nvidia Corp.
|Call
|UN30L9
|1,14
|200,00 USD
|4,21
|15.12.2027
|Meta Platforms Inc.
|Put
|UG1WEP
|8,85
|680,00 USD
|4,42
|16.12.2026
|DAX®
|Put
|UN64C6
|9,98
|24400,00 Punkte
|8,84
|18.06.2027
|Micron Technology Inc.
|Call
|UR4PJY
|6,45
|660,00 USD
|6,41
|16.12.2026
|Dell Technologies Inc.
|Call
|UN6ERN
|7,24
|350,00 USD
|2,40
|15.12.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.11.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Nasdaq-100®
|Long
|UN8QD7
|4,58
|19891,164605 Punkte
|4
|Open End
|S&P 500® (Price Return)
|Short
|UG89H0
|2,94
|8371,482606 Punkte
|6
|Open End
|DAX®
|Long
|HD6SGF
|8,50
|21223,346719 Punkte
|6
|Open End
|DAX®
|Short
|UR5B9S
|15,85
|26312,2618 Punkte
|30
|Open End
|Nasdaq-100®
|Short
|UR5B9X
|7,75
|27398,272889 Punkte
|30
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.11.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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