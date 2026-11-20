Anthropic glückte der größte Börsengang aller Zeiten, gemessen am eingestrichenen Kapital. Und trotzdem bleibt die Laune mies. Dabei sollte Anthropics IPO doch zeigen, dass der KI-Boom kerngesund ist. Oder?

Tatsächlich ist er das, und das zeigte sich an anderer Stelle. Nvidia beispielsweise verkündete überraschend hohe Umsätze und einen ebenso beeindruckenden Ausblick auf das laufende Quartal. Hyperscaler wie Meta oder Alphabet bekräftigen unterdessen, dass ordentlich Schwung im KI-Geschäft steckt, und sowohl Nutzung als auch Umsätze solide wachsen.

Weitere Datenpunkte sollten außerdem zuversichtlicher stimmen: Laut dem Datenanbieter Factset haben wir erneut eine starke Berichtssaison hinter uns. Bis zum vergangenen Freitag (13. November) hatten 91 Prozent der Konzerne im S&P 500 Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt – und 84 Prozent aller S&P-500-Firmen vermeldeten dabei besser als erwartete Gewinne.

Die Gewinne sprudeln weiter

Mehr noch: Drei Viertel der Unternehmen überraschten auch beim Umsatz positiv. Das Gewinnwachstum wiederum betrug zum Vorjahresquartal im S&P 500 31,9 Prozent, das dritte Vierteljahr mit einem Zuwachs der Profite über 25 Prozent.

Zudem blieben die Ausblicke stabil. Nur jeweils weniger als ein Zehntel der 500 Firmen gab entweder eine negativere oder positivere Gewinnprognose. Der KI-befeuerte Boom geht also weiter. Fundamental zumindest.

Noch dazu haben die jüngsten Kursrückgänge das Bewertungsniveau gedrückt. Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 18,3 für die kommenden zwölf Monate ist der S&P 500 wenigstens ein bisschen billiger als im Fünf- und Zehn-Jahres-Schnitt (19,8 respektive 19,1).

Und trotzdem geht es weiter bergab, sowohl im marktbreiten S&P 500, als auch im Nasdaq 100, als auch bei den einst so gefragten KI-Werten aus dem Halbleiter-Bereich. So einige Indizes befinden sich bereits in einer Korrektur, der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) sogar in einem Bärenmarkt.

Die Erwartungen waren hoch

Wie lassen sich diese Perspektiven vereinen? Wenn man sich die Factset-Daten weiter ansieht, gibt es erste Hinweise, was das Problem der Investoren sein könnte. So fielen die Gewinnüberraschungen nach herausragenden Vorquartalen dieses Mal eher dünn aus, wie die nachfolgende Grafik zeigt. Der Schnitt liegt mehr als doppelt so hoch.

Üblicherweise liegen die Gewinnerwartungen der Wall-Street-Analysten eher unter dem, was sich die Investoren insgeheim erhoffen, weswegen die Gewinnüberraschungen groß ausfallen müssen, damit die wirklichen Erwartungen tatsächlich übertroffen werden. Daher sind die 3,1 Prozent Gewinnüberraschung vielleicht einfach nicht genug gewesen, um die Investoren wieder auf breiter Front zum Kauf zu bewegen.

Umgekehrt kann diese Zahl auch als Zeichen gewertet werden, wie viel Erwartungen ohnehin schon in den Gewinnerwartungen und damit in den Kursen enthalten waren. Das begrenzt das Potenzial der Kurse, nach den Zahlenvorlagen nach oben auszubrechen.

Ein viertes Ausnahme-Jahr in Folge?

Eine andere Perspektive bietet der Blick auf das ganz große Bild. Nach dem Bärenmarktjahr 2022 hat der S&P 500 in den drei Jahren danach jeweils zweistellig zugelegt, 2023 und 2024 sogar jeweils mehr als 25 Prozent.

Trotz der Verluste liegt der Index auf Jahressicht 2026 weiter sechs Prozent im Plus. Der Nasdaq 100 wiederum hatte sich in der Spitze seit dem Jahreswechsel 2022/23 sogar verdreifacht. Ein viertes Jahr in Folge mit Renditen außerhalb historischer Schnitte wäre daher eine absolute Anomalie gewesen.

Und bei solchen Läufen dürfte es viele Anleger umso mehr reizen, doch lieber einmal Gewinne mitzunehmen. Zugegeben: Das ist oft die erste und einfachste Erklärung, die herangezogen wird, wenn die Kurse trotz guter Geschäftszahlen absinken.

Das macht diese Argumentation nicht hinfällig. Man muss sich schließlich vor Augen führen, wie groß die Gewinne (immer noch!) sein können.

Angenommen, ich hätte zu Jahresbeginn stumpf alles auf den KI-nahen Chip-Index Philadelphia Semiconductor gesetzt. Zur Jahresmitte hätte ich mein Kapital verdoppelt, doch selbst, wenn ich zum ungünstigsten Zeitpunkt der vergangenen Wochen verkauft hätte, betrüge mein Vorsteuer-Plus immer noch 28 Prozent. Das Äquivalent mehrerer guter Börsenjahre.

Und dann kommt eben hinzu, dass die Gewinne gut, aber nicht überwältigend ausgefallen sind. Dass die Kurse sowieso gerade absinken. Und dass andere offenbar gerade auch Gewinne sichern. Also warum nicht verkaufen, und erstmal abwarten? Gerade in einer Zeit, in der Geld zu einem ordentlichen Zins in selbst kurzlaufenden Anleihen geparkt werden kann, ist dieses Kalkül alles andere als abwegig.

Und genau deshalb hilft auch Anthropics Mega-IPO nicht. Er mag signalisieren, dass viele Anleger weiter daran glauben, dass KI sich rentieren wird. Aber als Faktor, um die Investoren für weitere Käufe in der aktuellen Börsenlage zu animieren, reicht das nicht aus.

Eher Pause als Ende der Rally

Überhaupt: Der Wahlerfolg der mehrheitlich KI-kritischen Demokraten bei den US-Zwischenwahlen, bei denen die Partei sich die Kongressmehrheit und die Kontrolle über viele lokale Administrationen sicherte, gab den besten Anlass, sich auf die Seitenlinie zurückzuziehen und erstmal abzuwarten, wie groß der politische Widerstand wird.

Die gute Nachricht dabei: Auch die Demokraten dürften den Boom nicht gänzlich beenden wollen, treibt er doch aktuell das US-Konjunkturwachstum. Und wie oben gezeigt, sieht es fundamental besser aus, als es die Stimmung vermuten lässt.

Es ist zwar nicht garantiert, aber das stimmt zumindest hoffnungsvoll, dass sich der aktuelle Rückgang im Nachhinein eher als Pause inmitten einer größeren Aufwärtsbewegung entpuppt, anstatt als Ende der KI-befeuerten Rally. Und gerade solche Pausen gehören zu einem Bullenmarkt hinzu. Auch wenn das eine Plattitüde ist.