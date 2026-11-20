MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Streit um die Vergabe der großen Festzelte auf dem Oktoberfest in München liegt der Fall nun beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Der Münchner Gastronom Alexander Egger hat wie angekündigt eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Eine Sprecherin des Gerichts bestätigte, dass die Beschwerde eingegangen sei. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet.

Der Wirt und Geschäftsführer der WE Gutshof GmbH hatte die Verfassungsbeschwerde bereits im Oktober angekündigt. Es geht ihm darum, dass es seiner Ansicht nach eine europaweite Ausschreibung der großen Zelte auf der Wiesn geben müsste. Das Bayerische Oberste Landesgericht hatte den Antrag des Wirtes zurückgewiesen. In dem Prozess ging es um die Überprüfung der diesjährigen - und seit Jahren angewandten - Vergabepraxis der Landeshauptstadt für zwei große Bierzelte.

Der Kläger will letztlich erreichen, dass der Fall beim Europäischen Gerichtshof landet, der die Zeltvergabe auf Europarecht überprüfen soll. Wie lange das Verfahren beim Verfassungsgericht dauern wird, ist noch unklar. Dies könne derzeit nicht abgesehen werden, sagte die Gerichtssprecherin./uvo/DP/he