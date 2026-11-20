- von Andreas Rinke

Berlin, 20. ⁠Nov (Reuters) - Einen kleinen Seitenhieb konnte sich Kanzler Friedrich Merz nicht verkneifen, als er tatsächlich 37 Staaten zum Gipfel der Koalition der Willigen im Kanzleramt versammeln konnte: "Heute früh haben Präsident Trump und Präsident Putin in China über den Krieg in der Ukraine gesprochen", sagte er. "Das Treffen in Shenzhen war offenbar vor allem ein Bildtermin." Dagegen demonstrierten die Europäer gegenüber den USA und Russland, dass sie die Ukraine auf jeden Fall weiter unterstützen und ab jetzt auf eine Teilnahme an den Gesprächen pochen werden. Die US-Sondergesandten Jared Kushner und Steve Witkoff wurden in der Pressekonferenz ‌im Kanzleramt fast demonstrativ an ein einziges Rednerpult am Rand verbannt.

Nach den demonstrativen Auftritten von Trump, Putin mit Chinas Präsident Xi Jinping sowie der Europäer stellt sich die Frage, was beide Gipfel für den Krieg in der Ukraine bedeuten.

DIE MILITÄRISCHE LAGE

Derzeit dominieren die Nachrichten von den verstärkten russischen Angriffen auf zivile Ziele in der Ukraine ⁠und der steigenden Zahl an ⁠Opfern. Aber an der Frontlinie im Osten der Ukraine tut sich seit Wochen wenig, weil Russland feststeckt. Merz sprach mit Verweis auf Sicherheitskreise von 50.000 Mann Verlusten Russlands allein im Oktober. "Russland kann diesen Krieg nicht gewinnen", lautete die Einschätzung, der sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Andy Burnham anschlossen. Chinas Präsident Xi Jinping vermied beim Dreiergipfel jeden Hinweis auf eine direkte Unterstützung für Russland - das es aber schafft, die Produktion seiner ballistischen Raketen nach oben zu fahren. Deshalb werden für den Winter heftige Angriffe erwartet, aber keine Entscheidung für eine der beiden Kriegsparteien.

WER HILFT DER UKRAINE?

Da die USA als Unterstützer ausfallen, haben die Europäer und vor allem Deutschland die Hauptlast übernommen - und sie sind entschlossen, ‌das fortzusetzen. Die Ukraine benötigt im kommenden Jahr nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj 115 Milliarden Euro. Die ‌Europäer haben gerade 90 Milliarden davon gesichert. Deutschland dringt zudem darauf, die Finanzhilfe für die Ukraine im nächsten EU-Finanzrahmen ab 2028 zu verankern - und über neue Ukraine-Kredite mit qualifizierter Mehrheit zu entscheiden. Darüber wird wahrscheinlich auf dem EU-Gipfel im Dezember entschieden.

Mindestens so drängend ist die militärische Unterstützung der Ukraine. Zwar waren sich die 37 Regierungen in Berlin einig, dass man der Ukraine gegen die russischen ⁠Angriffe helfen müsse. Aber die Ukraine benötigt dringend Luftabwehrkapazitäten, um russische Raketen und Drohnen abwehren zu können. "Wir brauchen Dutzende F-16-Kampfjets", sagte Selenskyj, weil die Flugzeuge dazu genutzt werden, russische Drohnen ‌abzuschießen. Er hoffe in den kommenden zwei Wochen darauf, dass gegebene Zusagen für Militärhilfe auch ⁠umgesetzt würden. Die Verantwortung dafür, dass Patriot-Raketen fehlen, um die ballistischen Raketen Russlands abwehren zu können, liege allein bei der US-Regierung.

WER SPRICHT MIT RUSSLAND?

Als ein Erfolg der Gespräche in Abu Dhabi in der vergangenen Woche gilt, dass auch die USA nun fordern, dass die Europäer mit am Tisch sitzen müssen. Ob Russland das wirklich akzeptiert, gilt auf Seiten der EU als offen. Ohnehin gibt es deutliche Zweifel, ob es überhaupt zu Gesprächen kommen wird. Russlands Präsident Wladimir Putin ‌wolle gar keinen Frieden, sagt ein EU-Diplomat. Schon die Forderung nach einem Teil-Waffenstillstand im Schwarzen Meer ⁠und für den Energiesektor im Winter habe die russische Regierung abgelehnt. Stattdessen ⁠verstärkt sie die Angriffe und die hybriden Attacken auch im Rest Europas.

Die Europäer haben sich ihrerseits auf die komplizierte Formel geeinigt, dass bei eventuellen Gesprächen Vertreter Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, Polens und der EU-Institutionen dabei sein sollten. Das wird noch gehen, wenn es um die Ebene der außen- und sicherheitspolitischen Berater geht. Aber sollten sich die Chefs aus den USA, Russland, der Ukraine und Europa an einen Tisch setzen, muss neu entschieden werden. Merz, Burnham und Macron ließen am Donnerstag keinen Zweifel, dass die E3 die Führung übernehmen sollte. Andere tippen auf EU-Ratspräsident Antonio Costa.

Auf europäischer Seite gab es zuletzt ein Hufescharren, weil sich niemand vorwerfen lassen will, nicht gesprächsbereit zu sein. Also traf sich Außenminister Johann Wadephul mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow in New York. Und der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Store und der finnische Präsident Alexander Stubb telefonierten schon mal mit Putin.

WO WIRD GEREDET?

Die Frage ist ungeklärt. Putin versuche mit der Einladung nach Moskau einen Keil zwischen die Europäer zu treiben, sagt ein EU-Diplomat. Es spricht wenig dafür, ⁠dass die nächsten Gespräche zwischen den USA, der Ukraine, Russland und den Europäern in der Stadt des Angreifers stattfinden - zumal die russische Regierung sich auch noch in die Frage einmischen will, wer für Europa verhandelt. Wenn es zu Verhandlungen kommen sollte, gilt ein neutraler Ort als am wahrscheinlichsten.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)