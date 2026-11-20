onvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 3. Dezember

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 14:00 FRA: Pernod Ricard, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/26 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen11/26 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/26 08:00 DNK: BIP Q3/26 (vorläufig) 08:45 FRA: Geschäftsklima 11/26 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/26 09:30 POL: Industrieproduktion 10/26 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/26 (vorab) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress» u.a. mit einer Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Frankfurt/M. BEL: Zweiter EU-UK-Gipfel, Brüssel TUR: Geplanter Abschlusstag der UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung, Dortmund 22:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: BASF, Capital Markets Day USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 POL: Erzeugerpreise 10/26 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: CFNA-Index 10/26 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE DEU: Dritte Runde Tarifverhandlungen private Banken, Berlin BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 EUR: Acea Kfz-Neuzulassungen 10/26 08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz 12:45 USA: Medtronic, Q2-Zahlen 13:00 USA: Analog Devices, Q4-Zahlen 13:00 USA: Best Buy, Q3-Zahlen 15:00 CHE: Transocean, Hauptversammlung (außerordentlich) 17:00 DEU: BASF, Capital Markets Day (Tag 2 von 2) 22:00 USA: HP Inc., Q4-Zahlen 22:00 USA: Dell, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/26 09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/26 09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 10/26 10:00 DEU: Ifo-Geschäftklima 11/26 14:15 USA: ADP Beschäftigung (Woche) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 9/26 15:00 BEL: Geschäftsklima 1/26 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/26 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/26 SONSTIGE TERMINE FRA: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Herbstpaket des sogenannten Europäischen Semesters vor, Straßburg --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen 07:30 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen 10:00 NOR: Norsk Hydro, Investor Day 10:00 DEU: Hannover Rück, Investorentag TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Deere & Co, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (endgültig) 08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/26 08:00 DEU: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Privatkonsum Q3/26 08:00 DEU: Staatsausgaben Q3/26 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/26 09:30 POL: Arbeitslosenquote 10/26 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/26 14:30 USA: Realeinkommen 10/26 14:30 USA: PCE Preisindex 10/26 14:30 USA: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/26 (vorab) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/26 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 17:00 RUS: Industrieproduktion 10/26 20:00 USA: Beige Book SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Weihnachtspressekonferenz Handelsverband Hessen, Frankfurt/M. BEL: EU-Westbalkangipfel, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 26. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day (bis 27.11.26) TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid 08:00 NOR: BIP Q3/26 08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 10/26 08:00 DEU: NIM-Konsumklima 12/26 08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/26 10:00 EUR: Geldmenge M3 10/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Chemie- und Pharma-Summit, Berlin Auf der Konferenz soll u.a. Covestro-Chef Markus Steilemann als Präsident des VCI wiedergewählt werden. Steilemann gehört seit März 2020 dem VCI-Vorstand an. Seit 30. September 2022 führt er den Verband als Präsident. 09:00 DEU: European Defence Capital Summit 2026, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Pressegespräch Deutsche Bank: Kapitalmarktausblick 2027, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Pressegespräch Dekabank: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick, Frankfurt/M. 14:00 DEU: Urteil erwartet im Prozess gegen die Drogeriemarktkette dm wegen des Angebots von Augenscreening in den Filialen, Karlsruhe 16:00 DEU: Verkündungstermin Oberlandesgericht Frankfurt zu Unterlassungsklage gegen Fluggesellschaft wegen Regelungen zum Handgepäck, Frankfurt/M. BEL: EU-Sondergipfel zur langfristigen Finanzplanung und zur weiteren finanziellen Unterstützung der Ukraine, Brüssel HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 27. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 BEL: Elia Group, Q3-Zahlen DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day (bis 27.11.26) TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/26 07:00 FIN: BIP Q3/26 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/26 08:00 SWE: Handelsbilanz 10/26 08:00 SWE: BIP Q3/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 08:45 FRA: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/26 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/26 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 11/26 11:00 EUR: Industrievertrauen 11/26 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/26 (endgültig) 11:30 BEL: Verbraucherpreise 11/26 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/26 (vorab) SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Bayerischer Bankentag 2026, München Unter dem Motto «Verantwortung für wirtschaftliche Stärke und Wettbewerbsfähigkeit - Perspektiven aus Sicht von Finanzaufsicht und Wirtschaftswissenschaft». U.a. mit Keynote von Mark Branson, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), zum Thema «Wettbewerbsfähigkeit braucht Stabilität: Die Rolle der Finanzaufsicht». BEL: EU-Sondergipfel zur langfristigen Finanzplanung und zur weiteren finanziellen Unterstützung der Ukraine - zweiter und letzter Tag, Brüssel HINWEIS USA: Verkürzter US-Handel Aktien und Anleihen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 30. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:30 DEU: MTU Aero Engines, Capital Markets Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Standard Life, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/26 00:50 JPN: Industrieproduktion 10/26 (vorläufig) 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/26 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/26 09:00 CHE: BIP Q3/26 09:00 CHE: KOF Frühindikator 11/26 09:00 AUT: Erzeugerpreise 10/26 09:30 POL: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 09:30 POL: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 11/26 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/26 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/26 10:30 GBR: Hypothekenzusagen 10/26 11:00 BEL: BIP Q3/26 (endgültig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 12:00 PRT: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 15:45 USA: MNI Chicago PMI 11/26 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 11/26 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der Verkehrsminister der EU, Brüssel BEL: EU-Handelsministertreffen, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 1. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/26 00:50 JPN: Investitionen Q3/26 01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 08:00 TUR: BIP Q3/26 08:30 HUN: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/26 16:00 USA: Bauinvestitionen 10/26 SONSTIGE TERMINE 14:00 DEU: Konferenz des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V. (BDE) zu Verpackungsrecycling, Berlin BEL: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Brüssel BEL: Treffen der für Entwicklungshilfe zuständigen EU-Minister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 2. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Aurubis, Jahreszahlen 22:00 USA: Salesforce, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Snowflake, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/26 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/26 10:00 ITA: Arbeislosenquote 10/26 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 10/26 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 11/26 12:00 PRT: Industrieproduktion 10/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:15 USA: ADP Beschäftigung 11/26 17:00 RUS: Arbeitslosenquote 10/26 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Pk der Spielwarenbranche 2026, Nürnberg 11:00 DEU: Hybride Jahrespressekonferenz Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller mit Präsidentin Labbé, Frankfurt am Main --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 3. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Oktober 2026 11:00 DEU: Alnatura, Jahres-Pk, Darmstadt 14:00 FRA: Scor, Investor Day 22:00 USA: Tesla, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Jenoptik, Capital Markets Day DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 11/26 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 11/26 08:00 TUR: Verbraucherpreise 11/26 08:00 TUR: Erzeugerpreise 11/26 09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 11/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 11/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 11/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 11/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 11/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 11/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 11/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 11/26 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/26 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der Innenminister der EU, Brüssel 10:00 BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel 16:00 DEU: Auftakt Deutsch-Japanisches Forum 2025, Berlin CHE: OSZE-Ministerkonferenz, Lugano ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi