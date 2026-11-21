BERLIN (dpa-AFX) - Im Gegenzug für die Aufweichung des Verbrenner-Aus' erwartet Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) ein Bekenntnis der Autobauer zum Standort Deutschland. "Meine Erwartung ist klar: Deutschland muss die Heimatbasis für Entwicklung und Produktion bleiben", sagte Bilger der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Nach allem, was wir politisch erreicht haben - Stichwort Aus vom Verbrennerverbot in Europa -, erwarte ich von der Automobilindustrie auch ein klares Bekenntnis zum Heimatstandort."

Eine Aufweichung europäischer Klimaregeln und damit die Lockerung des sogenannten Verbrenner-Aus war zuletzt immer konkreter geworden. Ein entsprechender Vorschlag hätte zur Folge, dass die Autoindustrie auch nach 2035 weiter neue Verbrenner und Hybridfahrzeuge verkaufen könnte, ohne Strafzahlungen fürchten zu müssen. Eine Entscheidung fällt voraussichtlich im Dezember.

"Made in Germany"

Die deutsche Autoindustrie baut derzeit Zehntausende Arbeitsplätze ab, Werksschließungen werden geprüft. Die Unternehmen begründen das unter anderem mit hohen Produktionskosten in Deutschland und investieren verstärkt im Ausland.

Bilger sagte, er habe Verständnis für Auslandsinvestitionen. "Made in Germany" spiele bei Autos aber immer noch eine wichtige Rolle. "In Deutschland wurde das Auto erfunden, viele Innovationen wurden hier entwickelt und auch in Zukunft sollte unser Anspruch sein, in allen Bereichen der Automobilität an der Spitze zu stehen. Dazu gehört für mich auch, dass deutsche Hersteller auch weiterhin in Deutschland entwickeln und produzieren."

Die Bundesregierung müsse Belastungen etwa bei den Kosten für Arbeit, Energie und Bürokratie reduzieren. In Deutschland werde trotzdem nie so günstig produziert werden wie in Osteuropa. Europa müssen sich außerdem zum Wettbewerb mit China positionieren, der nicht fair sei./bf/DP/zb