BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach Angaben des britischen Außenministers Ed Miliband liegen bei künftigen Gesprächen über die Beziehungen Großbritanniens zur EU alle möglichen Optionen auf dem Tisch - auch ein Wiedereintritt.

Premierminister Andy Burnham will in den kommenden Monaten informelle Gespräche über Optionen für die künftigen Beziehungen mit der Europäischen Union führen. Angesprochen auf die Frage, ob dabei auch ein möglicher Wiedereintritt in Betracht gezogen werde, sagte Miliband der BBC: "Natürlich werden alle Optionen auf dem Tisch liegen". Dabei wolle man "die Vorteile und Kosten aller verschiedenen Optionen prüfen", so der Außenminister.

Großbritannien und die EU hatten sich am Freitag bei einem Gipfeltreffen in Brüssel auf eine deutliche Wiederannäherung durch mehrere Vereinbarungen geeinigt. Sie sehen eine begrenzte Freizügigkeit für junge Menschen, den Abbau von Kontrollen im Lebensmittelhandel und die Verknüpfung der Emissionshandelssysteme vor.

Burnham: Bevölkerung hat das Sagen

Bis mindestens nach der kommenden Parlamentswahl, geplant im Jahr 2029, werden die Briten jedoch wohl keine vollständige Rückkehr anstreben. "Was wir heute ankündigen, ist wahrscheinlich die Grenze dessen, was wir in dieser Legislaturperiode erreichen können, angesichts dessen, was für die Umsetzung getan werden muss", sagte Burnham am Freitag und betonte, dass die Britinnen und Briten das Sagen über die nächsten Schritte hätten. "Wir werden der öffentlichen Meinung nicht vorauseilen."

Auch Miliband betonte, dass es bei einer möglichen weiteren Annäherung nicht um diese Legislaturperiode gehe. Seit dem Referendum im Jahr 2016 habe sich die Welt jedoch "massiv verändert", sagte er der BBC. Daher müsse man "prüfen, was das bedeutet".

Großbritannien war Anfang 2020 aus der EU ausgetreten und beendete so 47 Jahre EU-Mitgliedschaft. In einem Referendum hatte sich 2016 eine sehr knappe Mehrheit der Briten für den Austritt ausgesprochen, inzwischen ist die Mehrheit für eine Wiederannäherung./pba/DP/zb