EQS-DD: 1&1 AG: United Internet AG, Veräußerung. Einbringung von 190.206.424 Aktien an der 1&1 AG als Sacheinlage im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung bei der United Internet Telecommunication Holding SE gegen Ausgabe von 5.000 neuen Aktien an ...
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
21.11.2026 / 08:30 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|United Internet AG
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Herr
|Vorname:
|Ralph
|Nachname(n):
|Dommermuth
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|1&1 AG
b) LEI
|5299003VKVDCUPSS5X23
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005545503
b) Art des Geschäfts
|Veräußerung. Einbringung von 190.206.424 Aktien an der 1&1 AG als Sacheinlage im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung bei der United Internet Telecommunication Holding SE gegen Ausgabe von 5.000 neuen Aktien an der United Internet Telecommunication Holding SE an die United Internet AG
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|20.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
21.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|1&1 AG
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Internet:
|www.1und1.AG
|LEI Code:
|5299003VKVDCUPSS5X23
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
108250 21.11.2026 CET/CEST
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