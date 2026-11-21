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Der APEC-CEO-Gipfel 2026 in Shenzhen ist erfolgreich zu Ende gegangen



21.11.2026 / 02:45 CET/CEST

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SHENZHEN, China, 21. November 2026 /PRNewswire/ -- Der APEC CEO Summit 2026 wurde am 18. November im Qianhai International Convention Center in Shenzhen abgeschlossen. Der vom Chinesischen Rat zur Förderung des Internationalen Handels (CCPIT) ausgerichtete Gipfel fand vom 17. bis 18. November als Begleitveranstaltung zum 33. APEC-Wirtschaftsführertreffen statt. Präsident Xi Jinping nahm an der Eröffnungszeremonie teil und hielt eine Grundsatzrede. Der Gipfel zog mehr als 2.000 politische und wirtschaftliche Führungskräfte aus allen 21 APEC-Mitgliedstaaten und 13 weiteren Staaten außerhalb der APEC an, darunter Großbritannien, Frankreich, Deutschland und die Schweiz.

Unter dem Motto „Gemeinsam prosperieren und die Zukunft gewinnen" umfasste der Gipfel die Eröffnungszeremonie, Reden der Staats- und Regierungschefs der APEC-Mitgliedstaaten, einen Wirtschaftsdialog, thematische Diskussionen, die Abschlusszeremonie und die Übergabe der Gastgeberrolle. Staats- und Regierungschefs der APEC-Mitgliedstaaten, darunter Australien, Kanada, Chile, Hongkong, China, die Republik Korea, Malaysia, Mexiko, Russland, Thailand und Vietnam, nahmen am Gipfeltreffen teil, hielten Reden oder Beiträge und beteiligten sich an Podiumsdiskussionen. Mehr als 40 Führungskräfte führender chinesischer und ausländischer Unternehmen sowie wichtiger Wirtschaftsverbände tauschten sich über die wirtschaftlichen Aussichten im asiatisch-pazifischen Raum und neue Kooperationsmöglichkeiten, Konnektivität, künstliche Intelligenz, nachhaltige Entwicklung, die Freihandelszone Asien-Pazifik (FTAAP), die digitale Wirtschaft, die Entwicklung der Guangdong-Hongkong-Macau Greater Bay Area sowie die digitale und grüne Transformation aus.

Ren Hongbin, Vorsitzender des CCPIT und Vorsitzender des APEC CEO Summit 2026, leitete die Eröffnungszeremonie. Bei der Abschlusszeremonie stellte er im Namen der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft die Shenzhen-Initiative des CEO-Gipfels 2026 der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) vor, in der er zur Vertiefung einer offenen regionalen Wirtschaft, zur Förderung eines inklusiven Wachstums durch technologische Innovation, zur Stärkung der regionalen Vernetzung und zur Zusammenarbeit auf dem Weg zu gemeinsamem Wohlstand aufrief. Es ist das erste Mal in der 30-jährigen Geschichte des Gipfels, dass die Ergebnisse in Form einer Initiative veröffentlicht wurden.

Bei der Übergabezeremonie übergab Ren Hongbin die Rolle des Gastgebers für den nächsten APEC CEO Summit an Nguyen Quang Vinh, Vizepräsident der vietnamesischen Handelskammer.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.apecceosummit2026.cn/en/apec2026/

Opening ceremony of APEC CEO Summit 2026 held in Shenzhen

Cision

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