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TOP-REAL untersucht, ob digitales Monitoring die Früherkennung von Toxizitäten unterstützen und die Kontinuität einer der wirksamsten Behandlungen für HER2-positiven metastasierten Brustkrebs gewährleisten kann.



21.11.2026 / 19:55 CET/CEST

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Die internationale wissenschaftliche Studie, die von Solti aus Spanien in Zusammenarbeit mit Unicancer in Frankreich und WSG in Deutschland geleitet wurde, hat auf der ESMO AI & Digital Oncology 2026 ein Konzept vorgestellt, das digitale Tools zur Überwachung von Symptomen und physiologischen Veränderungen zwischen den Krankenhausbesuchen integriert

TOP-REAL schlägt ein proaktives Überwachungsmodell vor, um zu beurteilen, ob eine frühzeitige Erkennung von Toxizitäten verhindern kann, dass diese die Kontinuität der Erstlinientherapie mit Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd) plus Pertuzumab beeinträchtigen.

Die Überwachung umfasst elektronische, vom Patienten gemeldete Ergebnisse (electronic, patient-reported outcomes, ePROs), Pulsoximetrie und die kontinuierliche Erfassung physiologischer Daten über Smartwatches, mit Warnmeldungen, die eine frühzeitigere klinische Beurteilung ermöglichen können

Die Studie plant, etwa 300 Patienten in 60 Zentren in Spanien, Frankreich und Deutschland einzubeziehen und zielt darauf ab, Evidenz in einer breiteren Population zu generieren, die näher an der klinischen Routinepraxis liegt, einschließlich Profilen, die in Zulassungsstudien unterrepräsentiert sind, wie z. B. ausgewählte Patienten mit aktiven Hirnmetastasen oder ECOG-Performance-Status 2

BARCELONA, Spanien, 21. November 2026 /PRNewswire/ -- Solti, eine akademische Forschungsgruppe für klinische Krebsforschung, hat auf dem europäischen ESMO AI & Digital Oncology 2026-Kongress das Studiendesign von TOP-REAL vorgestellt, einer internationalen akademischen Phase-II-Studie zur Bewertung eines proaktiven Überwachungsmodells für Patientinnen mit fortgeschrittenem oder metastasiertem HER2-positivem Brustkrebs, die eine Erstlinienbehandlung mit Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd) plus Pertuzumab erhalten.

TOP-REAL investigates whether digital monitoring can support earlier detection of toxicities

Die Studie nutzt digitale Werkzeuge, um die Patientenüberwachung über die Krankenhausbesuche hinaus zu erweitern und zu beurteilen, ob die Identifizierung von Symptomen und physiologischen Veränderungen eine frühere Beurteilung und ein zeitgerechteres Management von Toxizitäten unterstützen kann, bevor diese sich verschlimmern und die Kontinuität der Behandlung gefährden.

„Wir wollen, dass die Patienten nicht nur von Fortschritten profitieren, die eine bessere Kontrolle ihrer Krankheit ermöglichen, sondern auch während der Behandlung ein besseres Leben führen. Letztendlich wurde TOP-REAL mit einem doppelten Ziel konzipiert: die klinischen Ergebnisse zu verbessern und die Lebensqualität der Patienten in den Mittelpunkt der Versorgung zu stellen", erklärte Dr.Cristina Saura, Hauptforscherin von TOP-REAL, Mitglied des Solti-Vorstands, Leiterin der Brustkrebsabteilung am Vall d'Hebron University Hospital und Leiterin der Brustkrebsgruppe am VHIO.

Unter der Leitung von Solti aus Spanien plant TOP-REAL die Einbeziehung von rund 300 Patienten und ist bereits in allen drei teilnehmenden Ländern aktiv: Spanien, Frankreich und Deutschland, wobei in den ersten beiden Ländern bereits Patienten an der Studie teilnehmen und in Deutschland die Rekrutierung begonnen hat. Die Studie wird in Zusammenarbeit mit den akademischen Gruppen Unicancer und WSG in Frankreich bzw. Deutschland durchgeführt.

Sichtbar machen, was zwischen den Besuchen geschieht

Da die Wirksamkeit der Behandlungen bei HER2-positivem Brustkrebs immer weiter zunimmt, spielt das Management von Toxizitäten eine immer wichtigere Rolle für den therapeutischen Nutzen. Unerwünschte Ereignisse können die Lebensqualität beeinträchtigen und unter bestimmten Umständen eine Dosisanpassung, eine Unterbrechung oder einen Abbruch der Behandlung erforderlich machen.

„Gerade weil die Behandlungen immer wirksamer werden und den Patienten ein längeres Leben ermöglichen, müssen wir zunehmend darauf achten, wie sie in dieser Zeit leben", fügte Dr.Saura hinzu.

Zu den Toxizitäten, die TOP-REAL speziell beurteilen wird, gehört interstitielle Lungenerkrankung oder Pneumonitis im Zusammenhang mit T-DXd. Die Studie umfasst tägliche Sauerstoffsättigungsmessungen mittels Pulsoximetrie und regelmäßige Belastungstests, um zu untersuchen, ob bestimmte Veränderungen eine frühere medizinische Beurteilung unterstützen könnten. Dieser Ansatz ist explorativ.

Eine Population, die näher an der klinischen Routinepraxis liegt

TOP-REAL wird Profile umfassen, die in Zulassungsstudien unterrepräsentiert sind, wie z. B. ausgewählte Patienten mit aktiven Hirnmetastasen oder einem ECOG-Performance-Status von 2, mit dem Ziel, Erkenntnisse in einer Population zu gewinnen, die näher an der klinischen Routinepraxis liegt.

Dr.Santiago Escrivà, Hauptprüfer der TOP-REAL-Studie, Medizinischer Onkologe am Vall d'Hebron University Hospital und Forscher in der Brustkrebsgruppe am VHIO, hat darüber gesprochen, welche zusätzlichen Erkenntnisse die Studie im Vergleich zu Studien liefern kann, die bereits die Wirksamkeit von T-DXd plus Pertuzumab nachgewiesen haben: „Die TOP-REAL-Studie trägt zur Implementierung von Trastuzumab Deruxtecan und Pertuzumab in der Praxis bei, einer Behandlung mit beispielloser Wirksamkeit. Sie ermöglicht es uns, besser zu verstehen, wie wir diese Behandlung einem breiteren Spektrum von Patientenprofilen zugänglich machen und das Management potenzieller Toxizitäten optimieren können, indem wir digitale Werkzeuge nutzen, um die Lebensqualität zu erhalten und zu verbessern."

TOP-REAL wird den Behandlungsnutzen und die Kontinuität bis zur ersten nachfolgenden Krebsbehandlung über einen längeren Zeitraum hinweg bewerten und die gesundheitsbezogene Lebensqualität untersuchen, einschließlich der Veränderungen der körperlichen Funktionsfähigkeit. Dazu wird der EORTC QLQ-C30 verwendet, ein Fragebogen, der in der Onkologie eingesetzt wird, um verschiedene Aspekte der Lebensqualität von Patienten zu erfassen.

Eine europäische Kooperation zur Erforschung der Umsetzung von Innovationen in die klinische Praxis

Prof.Nadia Harbeck, leitende Forscherin von TOP-REAL und Leiterin des Brustzentrums der Klinik für Geburtshilfe und Gynäkologie sowie des Krebskompetenzzentrums München am LMU-Klinikum in München (Deutschland), hat die internationale Dimension des Projekts hervorgehoben.

Zusätzlich zum Toxizitätsmanagement und der Lebensqualität wird TOP-REAL die Machbarkeit und Sicherheit einer erneuten T-DXd-Gabe bei ausgewählten Patienten untersuchen und Analysen von Tumorbiopsien und Blutproben umfassen, um Biomarker im Zusammenhang mit dem Ansprechen auf die Behandlung und der Toxizität zu erforschen.

Digitale und patientenzentrierte Nachsorge

TOP-REAL kombiniert eine mobile Anwendung – CANKADO oder Resilience, je nach Land und Zentrum –, elektronisch gemeldete Patientenergebnisse (ePROs), Pulsoximetrie und Smartwatch-Überwachung. Mithilfe dieser Tools können Patienten zwischen den Krankenhausbesuchen Symptome und physiologische Veränderungen melden. Je nach Plattform können Empfehlungen oder Warnmeldungen generiert werden.

„Die frühzeitige Erkennung einer Toxizität kann einen großen Unterschied für die Erfahrung eines Patienten während der Behandlung ausmachen. Wir wollen von einem Modell, in dem wir darauf warten, dass die Patientin uns bei ihrem Klinikbesuch von einem Problem berichtet, zu einem Modell übergehen, in dem wir Probleme antizipieren, sie enger betreuen und ihr helfen können, Nebenwirkungen besser zu bewältigen", fügte Dr.Saura hinzu.

Dr.Inês Vaz-Luis, Hauptprüferin von TOP-REAL und medizinische Onkologin und Forscherin am Gustave Roussy (Paris, Frankreich), hat den Wert und die Neuartigkeit des TOP REAL-Ansatzes erläutert: „TOP-REAL bietet eine einzigartige Gelegenheit, innovative, patientenzentrierte unterstützende Behandlungspfade in eine klinische Studie zu integrieren und den Patienten Zugang zu einer neuen und wirksamen Behandlung zu ermöglichen, mit dem Potenzial, ihre Behandlungserfahrung und -ergebnisse weiter zu verbessern. Durch die Anwendung eines pragmatischen, flexiblen Ansatzes, der bestehende digitale Plattformen nutzt und sich an unterschiedliche Gesundheitssysteme anpasst, wird TOP-REAL aufzeigen, wie diese Behandlungspfade in die Routineversorgung in verschiedenen Einrichtungen integriert werden können und so eine harmonisierte, qualitativ hochwertige Unterstützung der Patienten unabhängig von ihrer Gesundheitseinrichtung gewährleisten."

Die von Solti gesponserte TOP-REAL-Studie wird in Zusammenarbeit mit Unicancer und der West German Study Group (WSG) durchgeführt und von AstraZeneca und Daiichi Sankyo unterstützt.

Irene Alcón

irene.alcon@gruposolti.org

Beauftragte für externe Kommunikation

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