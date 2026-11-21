EQS Stimmrechtsmitteilung: 1&1 AG

1&1 AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



21.11.2026 / 08:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: 1&1 AG Straße, Hausnr.: Elgendorfer Straße 57 PLZ: 56410 Ort: Montabaur

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 5299003VKVDCUPSS5X23

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Freiwillige Konzernmitteilung (§ 37 Abs. 1 WpHG) mit Schwellenberührung nur auf Ebene des Tochterunternehmens United Internet Telecommunication Holding SE (konzerninterne Übertragung der Aktien)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Ralph Dommermuth

Geburtsdatum: 19.11.1963

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

United Internet Telecommunication Holding SE



5. Datum der Schwellenberührung: 20.11.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 89,67 % 0,00 % 89,67 % 212117578 letzte Mitteilung 78,32 % 0,00 % 78,32 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0005545503 0 190206424 0,00 % 89,67 % Summe 190206424 89,67 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Ralph Dommermuth % % % Ralph Dommermuth Verwaltungs GmbH % % % Ralph Dommermuth GmbH & Co. KG Beteiligungsgesellschaft % % % Ralph Dommermuth GmbH % % % United Internet AG % % % United Internet Telecommunication Holding SE 89,67 % % 89,67 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Die United Internet AG hat insgesamt 190.206.424 Aktien an der 1&1 AG als Sacheinlage in ihre 100%ige Tochtergesellschaft United Internet Telecommunication Holding SE (UITH) eingebracht. Die UITH hat dadurch die Schwellen von 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% und 75% überschritten. Herr Ralph Dommermuth steht unverändert an der Spitze des Konzerns; es ändert sich nur die Zurechnungskette.

Datum

20.11.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

21.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: 1&1 AG Elgendorfer Straße 57 56410 Montabaur Deutschland Internet: www.1und1.AG LEI Code: 5299003VKVDCUPSS5X23

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2439946 21.11.2026 CET/CEST