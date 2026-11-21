IRW-PRESS: Copper One Resources Corp.: Copper One gibt Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Kupferprojekt Quatum in British Columbia bekannt

Vancouver, BC / 20. November 2026 / IRW-Press / Copper One Resources Corp. (Copper One) (CSE: CEXY | OTCID: CEXYF | FWB: IW8 | WKN: A42AGR) (das Unternehmen) gibt bekannt, dass es am 20. November 2026 eine Optionsvereinbarung mit einem unabhängigen Verkäufer abgeschlossen hat, um eine ungeteilte 100%ige Beteiligung am Kupferprojekt Quatum (Quatum oder das Projekt) nordöstlich von Campbell River in British Columbia zu erwerben. Das Projekt umfasst 12 Mineralclaims mit einer Fläche von 3.646,90 Hektar (rund 9.011,7 Acres) sowie zwei anhängige Anträge auf Mineralclaims, die weitere 746,86 Hektar (rund 1.845,5 Acres) abdecken. Zusammen erstrecken sich die Mineralclaims und die beantragten Mineralclaims über eine Fläche von 4.393,76 Hektar (rund 10.857,2 Acres).

Quatum befindet sich in der Nähe des zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Molybdän-Projekts Redonda auf West Redonda Island. Die historische Fundstelle CAP im Gebiet Quatum liegt etwa 13 Kilometer (8 Meilen) nordnordöstlich des Mineralvorkommens RED auf Redonda. Diese räumliche Nähe bietet die Möglichkeit, eine koordinierte Explorationsplanung und regionale Logistik zu prüfen und dabei auf den Erfahrungen von Copper One bei Redonda aufzubauen. Quelle: BC Geological Survey MINFILE 092K 017 (CAP: NAD83 UTM Zone 10, E366406/N5584579) und 092K 092 (RED: E362803/N5572062). Berechnete Entfernung: 13,03 km (8,10 Meilen), Peilwinkel etwa 016°. https://minfile.gov.bc.ca/Summary.aspx?minfilno=092K++017 und https://minfile.gov.bc.ca/Summary.aspx?minfilno=092K++092. Eigentumsverhältnisse: Pressemitteilung von Copper One vom 1. Juni 2026, in der der abgeschlossene Erwerb einer 100%igen Beteiligung an Redonda bestätigt wird: https://copperone.com/news/copper-one-redonda-copper-property-acquisition-bc/

David Greenway, President und Chief Executive Officer von Copper One, kommentierte: Quatum bietet Copper One eine spannende Gelegenheit, die Exploration eines kupferführenden Brekziensystems voranzutreiben, das bereits von Newmont erkundet wurde. Die historischen Bohrungen und die Mineralisierung an der Oberfläche bilden eine vielversprechende Grundlage für die Wiederaufnahme der Exploration unter Einsatz moderner Techniken. Die Nähe zu unseren laufenden Bohrungen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Redonda, das zuvor von Teck erkundet wurde, stärkt die strategische Übereinstimmung und eröffnet Möglichkeiten, unsere regionalen geologischen Kenntnisse zu nutzen und die Explorationsaktivitäten zu koordinieren. Gemeinsam erweitern diese Projekte unsere Präsenz in British Columbia und unterstreichen unsere Strategie, ein umfangreiches nordamerikanisches Kupferportfolio aufzubauen. Mit Projekten in Nevada, Utah und British Columbia schafft Copper One eine Vielzahl von Möglichkeiten für neue Entdeckungen und Wachstum, während der weltweite Kupferbedarf weiter steigt.

Highlights des Projekts Quatum

· Laut behördlichen Aufzeichnungen führte Newmont im Jahr 1970 drei Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.410 Fuß (rund 735 Meter) durch.

· Historische Kupfermineralisierung in Zusammenhang mit einem intrusiven Brekziensystem in der Nähe der Fundstelle CAP, mit Chalkopyrit und stellenweise beobachtetem Bornit.

· Die historischen Ergebnisse von Bohrloch 1 umfassen 0,17 % Kupfer über 100 Fuß (30,48 Meter), einschließlich eines höhergradigen Abschnitts mit 0,38 % Kupfer über 10 Fuß (3,05 Meter). Es handelt sich um historisch gemeldete Ergebnisse, die noch verifiziert werden müssen.

· Historische Gesteinssplitterprobenahmen an der Oberfläche bei Standort J ergaben einen gemeldeten gewichteten Durchschnittsgehalt von 0,46 % Kupfer über 20 Fuß (6,10 Meter). Die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt.

· Historische Kartierungen, Bodenprobenahmen und geophysikalische Untersuchungen bilden die Grundlage für die Bewertung von Zielgebieten für weiterführende Explorationsarbeiten.

Historische Exploration und geologische Rahmenbedingungen

Der British Columbia Geological Survey identifiziert die Fundstelle CAP bzw. QUATUM RIVER als Kupferfundstelle, die als porphyrisches Kupfervorkommen klassifiziert ist und in Intrusivgesteinen des Coast Plutonic Complex liegt. Laut der geologischen Beschreibung kommen Chalkopyrit, Pyrit und Pyrrhotin hauptsächlich innerhalb eines Brekzienschlots vor, der in Quarzmonzonit und Quarzdiorit eingebettet ist. Quelle: BC Geological Survey, MINFILE 092K 017, CAP / QUATUM RIVER, zuletzt bearbeitet am 11. Juni 2015, geologische Kurzbeschreibung. https://minfile.gov.bc.ca/Summary.aspx?minfilno=092K++017. Die Standorte der historischen Fundstellen müssen mit den aktuellen Claim-Grenzen abgeglichen werden.

In der Publikation Geology, Exploration and Mining 1970 von British Columbia (S. 229) sind drei von der Oberfläche aus durchgeführte Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.410 Fuß (rund 735 Meter) auf dem Claim Cap 2 dokumentiert. Darüber hinaus wurden geologische Kartierungen, Magnetometer- und induzierte Polarisationsmessungen über 6,6 Linienmeilen (rund 10,6 Linienkilometer) sowie die Entnahme von 296 Bodenproben durchgeführt. Quelle: BC Department of Mines and Petroleum Resources, Geology, Exploration and Mining in British Columbia 1970, S. 229, CAP, APRIL, CYNDIE, RAMSAY. https://cmscontent.nrs.gov.bc.ca/geoscience/PublicationCatalogue/GeologyExplorationMining/BCGS_GEM1970.pdf. In einem Memorandum vom 28. Januar 1971 wird eine Gesamtlänge von 2.420 Fuß (rund 738 Meter) angegeben. Die Angaben in dieser Pressemitteilung entsprechen der in den behördlichen Unterlagen ausgewiesenen Gesamtlänge.

Ein Memorandum von M.F. Cowan vom 16. November 1970 dokumentiert die folgenden Bohrbeobachtungen und -ergebnisse. Bohrloch 1 wurde mit einem Azimut von 226° und einer Neigung von 25° gebohrt, Bohrloch 2 mit einem Azimut von 250° und einer Neigung von 25° und Bohrloch 3 mit einem Azimut von 190° und einer Neigung von 25°. Quelle: M.F. Cowan, Memorandum an W.R. Bacon und J.J. Crowhurst, 16. November 1970, S. 1-3, BC Property File PF673037. https://propertyfile.gov.bc.ca/reports/PF673037.pdf. Die Ergebnisse wurden Cowan mitgeteilt. Die ursprünglichen Analysezertifikate der Bohrproben und die vollständigen Bohrprotokolle standen zur Überprüfung nicht zur Verfügung.

Bohrloch Historisches Ergebnis oder Beobachtung

1 0,17 % Cu über 100 Fuß (30,48 m); im Memorandum werden für diesen Abschnitt außerdem 0,22 % Cu über 50 Fuß

(15,24 m) angegeben. Eine 10 Fuß (3,05 m) lange Probe aus dem Tiefenbereich von 360 bis 370 Fuß (109,73 bis

112,78 m) ergab 0,38 % Cu. Die Anfangs- und Endtiefen der längeren Abschnitte wurden nicht

angegeben.

2 0,10 % Cu über 40 Fuß (12,19 m); die Anfangs- und Endtiefen des Abschnitts wurden nicht angegeben.

3 Disseminierte Sulfide wurden im Tiefenbereich von 455 bis 490 Fuß (138,68 bis 149,35 m) beobachtet. Für

diesen Abschnitt liegen keine Kupferanalyseergebnisse

vor.

Cowan dokumentierte Bornit in Bohrloch 1 und identifizierte nicht untersuchtes Material oberhalb der Bohrabschnitte sowie anomale Bodenprobenwerte in Richtung Burma Creek. Zudem beschrieb er eine kleinere, durch geologische Strukturen begrenzte Ausdehnung der Brekzie, als frühere Kartierungen vermuten ließen. In einem späteren Memorandum vom 28. Januar 1971 kam W.R. Bacon zu dem Schluss, dass die Bohrergebnisse zum damaligen Zeitpunkt keine weiteren Arbeiten rechtfertigten. Diese unterschiedlichen historischen Interpretationen müssen erneut bewertet werden. Quelle: W.R. Bacon, Bacon & Crowhurst Ltd., Memorandum an Capilano Explorations Ltd., 28. Januar 1971, BC Property File PF673041. https://propertyfile.gov.bc.ca/reports/PF673041.pdf. Die früheren Beobachtungen sind im Memorandum von Cowan vom 16. November 1970, PF673037, S. 1-3, dokumentiert.

Cowans Zusammenfassung vom 17. Juni 1970 enthält eine tabellarische Aufstellung von Gesteinssplitterproben, die an der Oberfläche bei Standort J entnommen wurden und einen durchschnittlichen Kupfergehalt von 0,46 % über 20 Fuß (6,10 Meter) ergaben, einschließlich 0,93 % über 5 Fuß (1,52 Meter). Im Bericht werden diese ausdrücklich als Oberflächenprobenahmen bezeichnet; es wurde nicht bestätigt, dass es sich um einen Abschnitt aus einem Schürfgraben handelt. Quelle: M.F. Cowan, Summary Report on the Quatam River Property, 17. Juni 1970, S. 11 (PDF-S. 15), BC Property File PF673054. https://propertyfile.gov.bc.ca/reports/PF673054.pdf. Standort J: 0,38 % Cu über 10 Fuß (3,05 m), 0,93 % über 5 Fuß (1,52 m) und 0,14 % über 5 Fuß (1,52 m). Der gemeldete gewichtete Mittelwert betrug 0,46 % über 20 Fuß (6,10 m). Siehe auch den Bericht vom 9. April 1970, S. 9, PF673024: https://propertyfile.gov.bc.ca/reports/PF673024.pdf.

Die Transaktion

Um die Option auf den Erwerb einer ungeteilten 100%igen Beteiligung auszuüben, muss Copper One gemäß dem folgenden Zeitplan insgesamt 800.000 CAD, einschließlich der Anzahlung von 20.000 CAD bei Vertragsunterzeichnung, zahlen, 900.000 Stammaktien ausgeben und mindestens 500.000 CAD für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt aufwenden. Alle Beträge verstehen sich in kanadischen Dollar. Quelle: Optionsvereinbarung für Quatum, Abschnitte 1.2, 3.2-3.4, 4.1, 6.1 und 7. Die Tabelle gibt Abschnitt 3.2 wieder.

Zeitpunkt Barzahlung Stammaktien Ausgaben

Bei Vertragsunterzeichnung $20.000 - -

Erster Jahrestag $40.000 100.000 $100.000

Zweiter Jahrestag $60.000 200.000 $200.000

Dritter Jahrestag $80.000 200.000 $200.000

Vierter Jahrestag $100.000 200.000 -

Fünfter Jahrestag $500.000 200.000 -

Gesamt $800.000 900.000 $500.000

Über die vorgeschriebenen Beträge hinausgehende Ausgaben können auf Folgejahre angerechnet werden. Die Optionsgeber werden in den ersten beiden Jahren als Betreiber fungieren. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Eigentumsrechte nach der Zahlung zum zweiten Jahrestag übertragen und bis zur Ausübung der Option treuhänderisch gehalten werden. Der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums erfolgt nach Erfüllung der Optionsbedingungen.

Die Vereinbarung sieht eine NSR-Royalty (Net Smelter Return) von 3 % vor, wobei das Recht besteht, die Hälfte dieser Royalty (1,5 Prozentpunkte) für 1,5 Millionen CAD zurückzukaufen.

Historische Informationen und Datenverifizierung

Die historischen Explorationsinformationen stammen aus behördlichen Veröffentlichungen sowie archivierten Berichten und Memoranden aus den Jahren 1970 und 1971. Sie dienen dazu, die Grundlage für weitere Untersuchungen darzulegen, und stellen keine aktuellen, verifizierten Explorationsdaten dar. Bei den Bohrlängen handelt es sich um Längen entlang der Bohrlochachse, während sich die Oberflächenergebnisse auf Probenlängen beziehen. Die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt. Visuelle Beobachtungen von Sulfiden, einschließlich Bornit und Chalkopyrit, lassen keine Rückschlüsse auf den Kupfergehalt oder die wirtschaftliche Bedeutung zu. Bei Lesesteinen handelt es sich um transportiertes Gesteinsmaterial, das nicht unbedingt repräsentativ für das darunterliegende Grundgestein ist.

Die überprüften Unterlagen enthalten keine vollständigen Bohrprobenanalysezertifikate, Koordinaten der Bohrlochkragen, Aufzeichnungen zur Probenahme und Kernausbringung, Analyseverfahren oder Dokumentationen zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle. Die Anfangs- und Endtiefen der längeren Bohrabschnitte sowie die Lage der historischen Grubenbaue im Verhältnis zu den aktuellen Claim-Grenzen müssen noch bestätigt werden. Die historischen Probenahmestellen und Bohrlochkragen müssen vor Ort verifiziert werden. Zusätzliche Probenahmen und möglicherweise weitere Bohrungen werden erforderlich sein, um die Zuverlässigkeit und Kontinuität der gemeldeten Mineralisierung zu überprüfen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Larry Segerstrom, M.Sc. (Geologie), CPG, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen des Unternehmens, der eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt.

Über Copper One Resources Corp.

Der Geschäftsschwerpunkt von Copper One Resources Corp. liegt auf der Ermittlung, dem Erwerb und dem Ausbau potenzialreicher Kupfer-, Kupfer-Silber-Gold- und Kupfer-Molybdän-Projekte. Das Unternehmen will dazu beitragen, den globalen Bedarf an kritischen Metallen zu decken, die in der Elektrifizierung, der KI-Infrastruktur und in Rechenzentren, im Bereich der erneuerbaren Energien, im Verteidigungssektor sowie bei der Modernisierung der Stromversorgungssysteme zum Einsatz kommen.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der rund 156 Meilen (251 Kilometer) von der Stadt Reno entfernte Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill in Nevada. Majuba Hill ist ein kupferführendes Porphyrprojekt im Explorationsstadium, das sich in einer etablierten Bergbauregion mit bestehender Infrastruktur befindet. Der Fokus der laufenden Explorationsarbeiten liegt hier auf der Bewertung der Dimension und Kontinuität eines Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierungssystems.

Copper One hält außerdem 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda, das sich nordöstlich von Campbell River in der Vancouver Mining Division in British Columbia befindet. Das Projekt von Distriktgröße erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.746,46 Hektar (6.787 Acres) und umfasst neun Mineralclaims. Es beherbergt ein porphyrisches Kupfer-Molybdän-System innerhalb der Coast Suture Zone, eines geologischen Gürtels, der für Porphyr-Kupfer- und Skarnmineralisierungen bekannt ist. Die systematische Exploration untersucht weiterhin die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems.

Darüber hinaus besitzt Copper One eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill. Redhill befindet sich südlich der Gemeinde Ashcroft in British Columbia und liegt unmittelbar neben dem Trans-Canada Highway. Das 4.736 Hektar (11.703 Acres) große Konzessionsgebiet beherbergt eine vulkanogene Massivsulfidmineralisierung (VMS) mit guten Aussichten auf Funde von Kupfer, Zink, Silber und Gold, birgt aber auch Potenzial für eine epithermale Goldmineralisierung.

Copper One hält über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Rooinek Mining Corp. zudem eine 100%ige Beteiligung am Projekt Sport in Utah, welches das Portfolio des Unternehmens an nordamerikanischen Kupferexplorations-Assets erweitert.

Copper One entwickelt sein Portfolio durch systematische Exploration und moderne Geomodellierungen weiter und verfolgt bei der technischen Evaluierung einen disziplinierten Ansatz. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf verantwortungsvolle Explorationspraktiken, technische Transparenz und den disziplinierten Ausbau von Projekten mit Vorkommen kritischer Metalle in ganz Nordamerika.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://copperone.com/ für Updates anzumelden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Market Regulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen des Board of Directors von Copper One Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brent Rusin

Corporate Communications

E: info@copperone.com

T: 1 (236) 788-0643

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Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie geht davon aus, glaubt, erwartet, beabsichtigt, plant, schätzt, könnte, wird, möglicherweise und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen Aussagen über den möglichen Erwerb einer ungeteilten 100%igen Beteiligung an Quatum, die Erfüllung der Optionsbedingungen, die Übertragung und das Wirksamwerden des Eigentumsrechts, die Überprüfung historischer Explorationsergebnisse, mögliche Folgeexplorationsmaßnahmen sowie Möglichkeiten zur Koordinierung von Exploration und Logistik mit Redonda.

Diese Aussagen spiegeln die Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider. Zu den wesentlichen Annahmen zählen die Fähigkeit der Vertragsparteien, ihre Verpflichtungen aus dem Optionsvertrag zu erfüllen, sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die für die Exploration erforderlichen Finanzmittel, Zugangsrechte, Genehmigungen, Mitarbeiter und Ausrüstung zu beschaffen und die Anforderungen des Optionsvertrags zu erfüllen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Es ist möglich, dass das Unternehmen die Optionsbedingungen nicht erfüllen oder das Projekt nicht erwerben kann. Bei den Feldarbeiten gelingt es möglicherweise nicht, historische Bohrlochkragen oder Probenahmestellen zu lokalisieren, historische Ergebnisse zu reproduzieren oder die Kontinuität der Mineralisierung nachzuweisen. Zu den weiteren Risiken zählen Verzögerungen bei der Erlangung von Zugangsrechten oder Genehmigungen, begrenzte Finanzierungsmöglichkeiten oder eine eingeschränkte Verfügbarkeit von Auftragnehmern, ungünstige Wetterbedingungen sowie Änderungen der Rohstoffpreise oder der Marktbedingungen.

Weitere Risikofaktoren sind in den Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

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