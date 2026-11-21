Lebensmittel

Neckarsulm (dpa) - Die Handelskette Kaufland hat bestimmte Speisekartoffeln des Herstellers Parmentine zurückgerufen. «In den Kartoffeln wurden erhöhte Gehalte an Glykoalkaloiden nachgewiesen», teilte das Unternehmen mit. Glykoalkaloide kommen demnach in verschiedenen Pflanzen natürlich vor.

Der Verzehr kann laut Kaufland zu Symptomen wie Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall führen. Daher sollten Verbraucher das Produkt nicht verzehren, warnte das Unternehmen. Konkret betroffen sind demnach: Speisekartoffeln rot festkochend 1,5 kg, Ursprung: Frankreich, GTIN 3360190017842, mit der Losnummer 26128774, Packdatum 4205 AF, GGN 4050373936563.

Das betroffene Produkt wurde laut Mitteilung bei Kaufland verkauft. Die Handelskette hat es demnach mittlerweile aus dem Verkauf genommen. «Das Produkt kann in allen Kaufland-Filialen zurückgegeben werden», hieß es weiter. «Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.»