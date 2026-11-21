BERLIN (dpa-AFX) - Starkregen, Sturm und steigende Temperaturen beeinträchtigen regelmäßig die Arbeit von Millionen Beschäftigten in Deutschland. So konnten 34 Prozent der Beschäftigten laut einer DGB-Umfrage in den vergangenen fünf Jahren ihre Arbeit mindestens einmal wegen extremer Wetterereignisse nicht wie geplant ausführen. 29 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fühlen sich bei starker Hitze in der Ausübung ihrer Arbeit in hohem Maß eingeschränkt. Die Umfrageergebnisse liegen der Deutschen Presse-Agentur vor.

Der DGB legt seine Umfrage zum abschließenden Ringen bei der UN-Klimakonferenz (COP) im türkischen Antalya vor. Denn der Klimawandel mache auch vor der Arbeitswelt nicht halt. Starkregen, Überschwemmungen und Stürme können etwa zu Problemen auf dem Arbeitsweg, in den Lieferketten und zu umfassenden Schäden führen, wie der DGB erläuterte. Für die Umfrage wurden 4.031 abhängig Beschäftigte befragt, die in Deutschland mindestens zehn Stunden pro Woche arbeiten.

35 Prozent durch Hitze stark belastet

Von Einschränkungen bei Hitze fühlen sich laut der DGB-Umfrage vor allem Beschäftigte in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau betroffen, aber auch Lehrkräfte. Insgesamt werden 35 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach eigenen Angaben durch Hitze bei der Arbeit stark oder eher stark belastet. Sind Jalousien, Lüftungs- oder Klimaanlagen vorhanden, fühlt sich demnach nur ein Fünftel stark belastet. Fehlen solche Maßnahmen, ist es die Hälfte. 53 Prozent berichten zudem, dass es in ihrem Betrieb keine Regelungen zum Umgang mit Hitze gibt.

DGB-Chefin fordert Schutz für Beschäftigte

DGB-Chefin Yasmin Fahimi forderte eine stärkere vorausschauende Klimaanpassung auch in der Arbeitswelt. "Die Folgen des Klimawandels für die Beschäftigten werden bislang zu wenig beachtet", sagte Fahimi. Wer beispielsweise bei Hitze auf dem Dach, auf dem Feld oder an der Straße arbeite, brauche mehr als gute Ratschläge. "Für alle Beschäftigten braucht es einen wirksamen Schutz vor den Gefährdungen des Klimawandels." Pflicht seien etwa Trinkwasser, Schatten und Pausen, forderte Fahimi. Bei Arbeitsausfällen wegen Hitze oder Extremwetters sollte den Beschäftigten nach Ansicht des DGB der entgangene Lohn ersetzt werden./bw/DP/zb