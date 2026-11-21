ANTALYA (dpa-AFX) - Trotz alarmierender Hitzerekorde und verheerender Naturkatastrophen in diesem Sommer steuert die Weltklimakonferenz in der Türkei auf ein Ende ohne ehrgeizige Beschlüsse zu. Der Gipfel musste wegen ungelöster Fragen ins Wochenende verlängert werden.

Strittig war unter anderem, ob der Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle ausdrücklich in der Abschlusserklärung erwähnt werden soll. Knackpunkte waren auch ein neues Ziel zur beschleunigten Elektrifizierung sowie der Streit über die Auszahlung versprochener Hilfsgelder an bedürftige Entwicklungsländer. Verlängerungen der Klimakonferenzen sind seit mehr als zwanzig Jahren die Regel, nicht die Ausnahme.

Die Klimadiplomaten der knapp 200 Staaten verhandelten bis in die Nacht. Ein nachgebesserter Entwurf der Konferenzleitung für die Abschlusserklärung wurde am Morgen erwartet./DP/zb