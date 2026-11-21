HANNOVER (dpa-AFX) - Die SPD sollte sich nach Einschätzung von Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies nicht zu viel Zeit lassen, um über den Parteivorsitz zu entscheiden. "Wir sind gut beraten, uns nicht zu lange mit Personalfragen aufzuhalten. Für solche Selbstbeschäftigung werden wir nicht gewählt", sagte der niedersächsische SPD-Landeschef der "Welt am Sonntag".

Der aktuelle Parteichef Lars Klingbeil habe "die Ausgangsposition, eine Entscheidung zu treffen", sagte Lies. "Wichtig ist, mit welchem Team wir antreten. Wenn dieses Team gemeinsam sagt: Wir wollen Verantwortung übernehmen, dann wird es dafür auch große Unterstützung geben." Die Co-Vorsitzende Bärbel Bas hatte am 12. Oktober ihren Rückzug bekanntgegeben.

Doppelspitze "hat sich bewährt"

Zur Kandidatur von Ex-Arbeitsminister Hubertus Heil sagte Lies, dieser habe "schon viele wichtige Aufgaben" für die SPD übernommen. Auf die Frage, welcher der beiden Niedersachsen - Klingbeil oder Heil

- für ihn der bessere Parteichef wäre, sagte Lies, es gebe auch noch

Verteidigungsminister Boris Pistorius, Bundestagsfraktionschef Matthias Miersch und die Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller in seinem Landesverband. Das zeige, welches Potenzial in der niedersächsischen SPD stecke. "Gerade deshalb ist es klug, wenn jetzt nicht jeder seinen persönlichen Favoriten nennt."

Eine Doppelspitze bezeichnete Lies als "ein gutes Modell", um unterschiedliche Sichtweisen abzubilden. "Zwingend ist sie nicht, aber sie hat sich bewährt." Zu der Möglichkeit, dass Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig alleine für den SPD-Vorsitz kandidieren könnte, sagte Lies: "Wenn wir in der Partei gemeinsam zu dem Ergebnis kommen, dass das der richtige Weg ist, dann hätte Manuela Schwesig unsere volle Unterstützung."

Die Sozialdemokraten wollen ihre neue Führung Mitte Januar in Bremen wählen./cwe/DP/zb