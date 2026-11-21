NVIDIA, Siemens Energy & Palo Alto: 3 KI-Aktien im großen Börsencheck

Rekordumsätze, milliardenschwere Auftragsbestände und beeindruckende Wachstumsraten – trotzdem geraten zahlreiche KI-Aktien an der Börse unter Druck. Ist die Euphorie zu weit gegangen oder eröffnen sich nach den jüngsten Kursrückgängen neue Chancen?

Drei Unternehmen stehen exemplarisch für unterschiedliche Bereiche der KI-Revolution: NVIDIA liefert die Rechenleistung, Siemens Energy die notwendige Energieinfrastruktur und Palo Alto Networks die Sicherheitslösungen. Ihre jüngsten Geschäftszahlen liefern spannende Einblicke in die Zukunft des KI-Booms.

Wie geht es nach der turbulenten Börsenwoche weiter? Am Montag, den 23. November, um 10:30 Uhr analysieren Andreas Bernstein und Roland Jegen im großen Marktausblick die aktuelle Situation bei DAX, Nasdaq und Dow Jones sowie ausgewählten Einzelaktien. 👉 Jetzt kostenlos zum großen Marktausblick anmelden

NVIDIA: +103 % Umsatz – warum stürzt die KI-Aktie trotzdem ab?

Mit einem Quartalsumsatz von 115,8 Milliarden US-Dollar und einem Nettogewinn von 65,3 Milliarden US-Dollar hat NVIDIA erneut beeindruckende Zahlen vorgelegt. Besonders dynamisch entwickelt sich das Rechenzentrumsgeschäft, dessen Umsatz innerhalb eines Jahres um 110 Prozent gestiegen ist.

Auch der Ausblick übertrifft die Erwartungen der Wall Street. Dennoch notierte die Aktie zuletzt mehr als 30 Prozent unter ihrem Rekordhoch. Was steckt hinter dieser Diskrepanz zwischen operativer Entwicklung und Börsenperformance?

In unserer aktuellen Aktienanalyse beleuchten wir die Wachstumschancen, die Bewertung, die Risiken und die charttechnische Ausgangslage des KI-Chipgiganten.

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Siemens Energy: 164 Mrd. € Aufträge – zündet der KI-Stromboom?

Künstliche Intelligenz benötigt nicht nur leistungsfähige Chips, sondern auch enorme Mengen an Strom. Der wachsende Energiebedarf von Rechenzentren eröffnet langfristige Perspektiven für Unternehmen aus der Energieinfrastruktur.

Mit einem Rekordauftragsbestand von 164 Milliarden Euro, einem Jahresumsatz von 44,2 Milliarden Euro und einem Nettogewinn von 4,1 Milliarden Euro präsentiert sich Siemens Energy operativ stark.

Doch wie viel Wachstum ist bereits im Aktienkurs eingepreist? Und welche Risiken ergeben sich für den Energietechnologiekonzern, wenn sich die Investitionsdynamik im KI-Sektor abschwächt?

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Palo Alto Networks: +39 % Umsatz – der nächste große KI-Gewinner?

Mit der zunehmenden Verbreitung künstlicher Intelligenz wachsen auch die Anforderungen an die Cybersicherheit. Palo Alto Networks positioniert sich in diesem dynamischen Zukunftsmarkt und konnte mit seinen jüngsten Quartalszahlen zunächst eine deutlich positive Kursreaktion auslösen.

Der Umsatz kletterte um 39 Prozent auf 3,44 Milliarden US-Dollar. Die vertraglich vereinbarten, noch nicht realisierten Umsätze erreichten 21 Milliarden US-Dollar.

Allerdings lohnt sich ein genauerer Blick auf die Ergebnisentwicklung: Während der ausgewiesene Nettogewinn von einem steuerlichen Sondereffekt profitiert, zeigt das operative Ergebnis nach GAAP ein differenzierteres Bild. Kann das Unternehmen die hohen Wachstumserwartungen langfristig erfüllen?

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Drei Aktien, drei Perspektiven auf den KI-Megatrend

Unternehmen KI-Schwerpunkt Schlüsselkennzahl NVIDIA Rechenleistung +103 % Umsatzwachstum Siemens Energy Energieinfrastruktur 164 Mrd. € Auftragsbestand Palo Alto Networks Cybersicherheit +39 % Umsatzwachstum

Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, dass der KI-Boom längst weit über die Halbleiterbranche hinausgeht. Energieinfrastruktur und Cybersicherheit entwickeln sich ebenfalls zu zentralen Bausteinen dieser technologischen Transformation.

Doch starkes Unternehmenswachstum allein macht noch keine attraktive Aktie. Entscheidend ist auch, welche Erwartungen bereits in den Bewertungen enthalten sind und wie sich die Unternehmen in einem möglicherweise schwierigeren Marktumfeld behaupten können.

Gerade nach den jüngsten Kursbewegungen lohnt sich daher ein differenzierter Blick auf die fundamentale Entwicklung, die Bewertung und die charttechnische Ausgangslage der einzelnen Unternehmen.

Gut vorbereitet in die neue Börsenwoche Drohen weitere Kursverluste oder gelingt DAX und Nasdaq die Trendwende? Gemeinsam analysieren Andreas Bernstein und Roland Jegen am Montag die wichtigsten Märkte, charttechnischen Schlüsselmarken und aktuellen Chancen und Risiken. 👉 Jetzt kostenlos anmelden – Montag, 23. November, 10:30 Uhr

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Über den Autor

Roland Jegen ist seit über 20 Jahren an der Börse aktiv und seit 2016 als Analyst, Trading-Experte und Autor bei WH SelfInvest tätig. Seine Schwerpunkte sind Aktienanalysen, technische Analyse sowie Futures-Trading. In regelmäßigen Webinaren und Marktanalysen vermittelt er praxisnahes Fachwissen zu Aktien, Indizes, Rohstoffen und Devisen.

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Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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