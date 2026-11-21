Palo Alto Networks: +39 % Umsatz – der nächste große KI-Gewinner?









39 % mehr Umsatz, 66 % Wachstum bei den wiederkehrenden Einnahmen moderner Sicherheitslösungen und eine erneut angehobene Jahresprognose: Palo Alto Networks überrascht mit starken Quartalszahlen. Während künstliche Intelligenz immer ausgefeiltere Cyberangriffe ermöglicht, steigt gleichzeitig der Bedarf an intelligenten Sicherheitslösungen. Mit der abgeschlossenen CyberArk-Übernahme und einem weiteren milliardenschweren Zukauf positioniert sich der Konzern für diesen Wachstumsmarkt.





Doch wie viel Zukunft steckt bereits im Aktienkurs? Trotz der beeindruckenden Geschäftsentwicklung bleibt die Bewertung anspruchsvoll. Wir analysieren die aktuellen Quartalszahlen, das Potenzial der neuen KI-Geschäftsmodelle und die charttechnische Ausgangslage der Palo-Alto-Networks-Aktie.









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Über den Autor

Roland Jegen ist seit über 20 Jahren an der Börse aktiv und seit 2016 als Analyst, Trading-Experte und Autor bei WH SelfInvest tätig. Seine Schwerpunkte sind Aktienanalysen, technische Analyse sowie Futures-Trading. In regelmäßigen Webinaren und Marktanalysen vermittelt er praxisnahes Fachwissen zu Aktien, Indizes, Rohstoffen und Devisen.

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