BERLIN (dpa-AFX) - Der Weg für die Einführung des Personalausweises auf dem Handy ist frei. Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat der gesetzlichen Grundlage dafür zugestimmt. Die digitale Brieftasche (Wallet) soll nach aktuellen Plänen des Bundesdigitalministeriums am 2. Januar starten und nach und nach immer mehr Einsatzmöglichkeiten bieten. Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) und erste Anbieter, die an Bord sind, präsentierten in Berlin Anwendungsbeispiele.

Warum soll es überhaupt eine digitale Brieftasche geben?

Die EU-Länder haben sich per EU-Verordnung dazu verpflichtet, dass jedes Mitgliedsland eine solche Wallet für Ausweise auf dem Smartphone bereitstellen muss. Langfristiges Ziel ist es, dass sich EU-Bürger so gut wie überall online und auch offline über das Smartphone ausweisen können. In Deutschland soll dafür ab 2. Januar die "d-you"-App zur Verfügung stehen, in der Ausweise wie der Personalausweis oder der Führerschein hinterlegt werden können.

Und was bringt das konkret? Wo kann ich das nutzen?

Zum Beispiel bei der Eröffnung eines Bankkontos, ohne aufwendiges Video-Ident-Verfahren, oder um online rechtssicher Verträge zu besiegeln, um den Versicherungsschutz des Autos bei einer Polizeikontrolle zu belegen oder auch um im Supermarkt beim Alkoholkauf die Volljährigkeit nachzuweisen. Auch beim Zugang zu Social-Media-Plattformen, wo Altersgrenzen geplant sind, soll die Wallet eine zentrale Rolle spielen.

Aber die Einsatzmöglichkeiten sind am Anfang noch beschränkt...

Ja, denn es kommt darauf an, wer sich dem System anschließt und es wie technisch einbindet. Die Hoffnung ist, dass immer mehr Behörden, Organisationen und Unternehmen mitmachen, so dass sich die App als gängiges Mittel zur Identifizierung sowohl online als auch offline durchsetzt.

"Unser Ziel ist, dass die digitale Brieftasche Schritt für Schritt in immer mehr Alltagssituationen nutzbar wird", sagte Wildberger in Berlin. Am Anfang wird es nicht so sein, dass man einfach das Smartphone vorzeigt, zum Beispiel am Einlass eines Clubs oder bei einer anderen Kontrolle. Aber perspektivisch, wie es heißt, soll der Plastikpersonalausweis zu Hause bleiben können.

Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), sagte, die digitale Brieftasche müsse so einfach funktionieren wie das Bezahlen mit dem Handy, sie müsse sicher, unkompliziert und mit wenigen Klicks nutzbar sein. "Ob sie ein Erfolg wird, entscheidet sich nicht im Gesetzblatt, sondern bei der regelmäßigen Nutzung - sei es bei Behörden, bei Versicherern oder in der Freizeit."

Beim Führerschein geht das angeblich schon bald?

Ja, der soll zwar später auch in die "d-you"-App geladen werden können, aber ab Ende des Monats nach Angaben des Verkehrsministeriums auch schon in die "i-Kfz"-App, wo heute bereits der Fahrzeugschein hinterlegt werden kann. Bei einer Verkehrskontrolle könnte die Polizei nach einem Bericht von "Tagesspiegel Background" einen QR-Code, den die App des Fahrers erzeugt, scannen und so die Echtheit des Führerscheins überprüfen. Um die Klärung solcher technischen Details geht es auch bei der "d-you"-App noch.

Welche Anbieter wollen von Anfang an dabei sein?

Zum Beispiel DHL. Liegt ein Paket in der Filiale, sollen Kunden beim Abholen keinen Personalausweis mehr vorzeigen müssen, die Identifikation per "d-you"-App soll reichen. Das wird aber am Anfang zunächst in einigen Filialen getestet und soll bis Ende Februar ausgeweitet werden. Universitäten wie die FU Berlin wollen Studierenden-Ausweise in die "d-you"-App integrieren, so dass etwa Bibliotheken per Smartphone benutzt werden können. Die Bundessteuerberaterkammer führt einen digitalen Berufsnachweis ein, der in der App abgelegt werden kann, damit Steuerberater im digitalen Geschäftsverkehr nachweisen können, dass sie Steuerberater sind.

Zurück zum Personalausweis: Wie kommt der in die App?

Dazu muss die Onlinefunktion des Plastikausweises freigeschaltet sein und man braucht die Ausweis-Pin. Wer sie vergessen hat, kann sie zurücksetzen lassen über www.pin-ruecksetzbrief-bestellen.de. Bei der Einrichtung der "d-you"-App wird der Personalausweis ans Handy gehalten und die Daten werden über die NFC-Funktechnik (Near Field Communication) in die App übertragen.

Was ist mit der Datensicherheit? Wenn ich mein Handy verliere?

Die Daten würden lokal auf dem Smartphone gespeichert und kryptografisch geschützt, heißt es auf der offiziellen Informationsseite zur "d-you"-App. "Es gibt keine zentrale Sammlung deiner Wallet-Daten." Falls das Handy verloren geht, soll es möglich sein, die Daten aus der Ferne über die Seite walletapp.org/lost-phone mit Hilfe eines Löschschlüssels, der bei der Einrichtung der Wallet generiert wurde, zu löschen. Betont wird auch das Prinzip einer "selektiven Offenlegung" von Daten. Das bedeutet, dass etwa bei einem Altersnachweis nur "volljährig" gemeldet werden kann, statt das ganze Geburtsdatum zu übermitteln.

Nach Angaben der Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Claudia Plattner, begleitet das BSI die Entwicklung der App und prüft "im derzeit laufenden Verfahren", wie Sicherheitsanforderungen umgesetzt werden. Betont wird vom Digitalministerium, dass die Nutzung der App freiwillig ist./jr/DP/mis

--- Von Jörg Ratzsch, dpa ---