ZÜRICH (dpa-AFX) - Die "Neue Zürcher Zeitung" kommentiert am Samstag Forderungen Russlands nach einer neuen Sicherheitsordnung für Europa:

"Russland verlangt nichts Geringeres als die Demontage der Nato. Das Verteidigungsbündnis soll in den osteuropäischen Mitgliedstaaten weder Truppen stationieren noch Militärübungen abhalten dürfen. Dies zielt unverblümt darauf ab, die Nato-Ostflanke zu schwächen und die betroffenen Länder so wehrlos wie möglich zu machen. Ein breiter Streifen zwischen Ostsee und Balkan würde sich in eine Zone der Unsicherheit verwandeln. (...)

Die Maßlosigkeit des Kremls hat hoffentlich die heilsame Wirkung, dass breitere Kreise erkennen, wie fern dem Putin-Regime der Gedanke an Frieden ist. Sicher ist dies nicht, denn die Helfer des Kremls in Westeuropa stehen längst bereit. Alice Weidel beispielsweise, die Vorsitzende der deutschen AfD, predigt seit Monaten, dass man Russlands Sicherheitsinteressen berücksichtigen müsse. Dass dies nicht geschehen sei, bezeichnet sie als zentralen Fehler der letzten zwanzig Jahre.

Ähnlich äußern sich andere prorussische Politiker in der EU. Sie beten dabei fast wörtlich die Rhetorik des Putin-Regimes nach. In der verqueren Weltsicht Weidels und ihrer Mitstreiter hat Russland ebenso Grund zur Sorge um seine Sicherheit wie die Ukraine. Dies ist blanker Unsinn, denn es blendet aus, dass Russland der Aggressor ist und dem ukrainischen Volk mit Vernichtung droht. Vor der Invasion von 2022 bestand für Russland keinerlei Bedrohung von Westen. Wenn der Kreml von Sicherheitsinteressen spricht, meint er etwas ganz anderes - sein Ziel, als Großmacht die Nachbarschaft zu dominieren."/pau/DP/zb