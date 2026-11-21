Das Wichtigste in Kürze Fondsmanager haben ihre Übergewichtung von Technologieaktien binnen eines Monats von netto 37 auf 12 Prozent gesenkt.

Die Cash-Quote ist auf 3,6 Prozent gefallen und nur drei Prozent rechnen mit einer Rezession.

Netto 71 Prozent erwarten, dass Unternehmen mit hochwertigen Gewinnen besser abschneiden.

Der KI-Boom bekommt erste Risse, und manchmal sagt eine einzige Zahl mehr als ein ganzer Marktbericht. Diesmal ist es diese: Die Fondsmanager, die Bank of America jeden Monat befragt, haben ihre Übergewichtung von Technologieaktien binnen eines Monats von netto 37 auf 12 Prozent zusammengestrichen.

Das ist der stärkste Rückzug seit Juni 2006 – so etwas hat es also zwanzig Jahre lang nicht gegeben. Der Boom bekommt graue Haare: Die Euphorie ist vorbei, die Zuversicht aber nicht.

Alle Risiken tragen den Namen KI

Die Risikoliste ist so eindimensional wie selten: Auf Platz eins steht mit 34 Prozent eine KI-Blase, auf Platz zwei folgt mit 31 Prozent ein Kreditereignis bei den großen KI-Konzernen, den sogenannten Hyperscalern. Als wahrscheinlichste Quelle einer Finanzkrise nennen 38 Prozent ausgerechnet die Anleihen dieser Hyperscaler, weitere 30 Prozent den privaten Kreditmarkt. Ein Rekordwert von netto 38 Prozent ist überzeugt, dass die Unternehmen zu viel investieren, und 52 Prozent erwarten, dass einer der KI-Riesen seine Investitionen in den kommenden sechs Monaten kürzt – nach nur 30 Prozent im Vormonat.

Der Markt zweifelt also, ob sich die Milliarden für Rechenzentren je rechnen, und wer auf Pump baut, muss irgendwann liefern. „Long globale Halbleiter“ bleibt zwar der meistgehandelte Trade, aber nur noch mit 39 Prozent nach 82 Prozent im Juli – die Party leert sich, langsam, aber sichtbar.

Zu wenig Angst

Gleichzeitig rechnen gerade einmal drei Prozent mit einer Rezession, und die Cash-Quote ist auf magere 3,6 Prozent gefallen, was nach der hauseigenen Regel von Bank of America als Verkaufssignal gilt. Wenn sich alle einig sind, dass nichts Schlimmes passieren wird, macht mich genau das stutzig. BofA-Chefstratege Michael Hartnett formuliert es gewohnt trocken: Die Umfrage zeigt nicht genug Angst, um zu kaufen.

Hinzu kommt der Zins: Die Profis würden ab einer Rendite von 5,8 Prozent für zehnjährige US-Staatsanleihen Aktien gegen Anleihen tauschen, aktuell sind es bereits 5,1 Prozent.

Der Ausblick auf 2027

Für 2027 zeigen sich die Profis vorsichtig optimistisch: 36 Prozent sehen internationale Aktien als beste Anlageklasse, gefolgt von US-Aktien mit 24 Prozent und Gold mit 17 Prozent. Für den S&P 500 erwarten sie Ende 2027 im Schnitt 7.926 Punkte, nur rund 5 Prozent über dem heutigen Niveau – keine Euphorie, sondern eher Durchschnitt.

Die US-Zehnjahresrendite soll leicht auf 4,9 Prozent sinken, der Euro auf 1,12 Dollar steigen. Und Gold? Ein Rekordwert von netto 23 Prozent hält das Edelmetall für unterbewertet und traut ihm 4.341 Dollar je Feinunze zu, ein Plus von zwölf Prozent.

Was bedeutet das für Anleger?

Erstens ist die Stimmung besser als die Lage, denn wenig Cash, kaum Rezessionsangst und eine Risikoliste mit nur einem Thema ergeben eine Konstellation, die anfällig für Überraschungen ist.

Zweitens ist der Tech-Ausverkauf kein Grund zur Panik, sondern zur Selektion. Historisch kamen die besten Einstiegszeitpunkte erst dann, wenn die Profis auf Untergewicht gingen – so weit sind wir noch nicht, aber wir kommen näher.

Drittens bleibt Qualität der Anker. Dass Unternehmen mit hochwertigen Gewinnen besser abschneiden, erwarten netto 71 Prozent – der klarste Konsens der gesamten Umfrage. Genau darauf setzen wir mit dem Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value: solide Bilanzen, starker Cashflow und eine faire Bewertung.

Der KI-Rausch weicht dem Kater, und das ist gesund. Denn wenn die Story verblasst, zählt wieder die Substanz.