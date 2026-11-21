LOS ANGELES (dpa-AFX) - Ein Mann, dem nach den verheerenden Feuern von 2025 im Raum Los Angeles Brandstiftung vorgeworfen wurde, ist in einem zweiten Prozess schuldig gesprochen worden. Nach dreitägigen Beratungen hätten ihn Geschworenen in Los Angeles für schuldig befunden, berichteten die US-Sender ABC und NBC. Das Strafmaß soll im März kommenden Jahres verkündet werden.

Der Mann hatte sich in diesem Jahr schon einmal vor Gericht verantworten müssen, doch die Jury in Kalifornien konnte sich damals nicht auf ein einstimmiges Urteil einigen. Die zuständige Richterin erklärte im Juni ein Scheitern des Verfahrens ("Mistrial"). Die Bundesstaatsanwaltschaft rollte den Fall wieder auf. In dem neuerlichen Prozess ging es um zwei Vorwürfe im Zusammenhang mit Brandstiftung. Der Mann hat die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen.

Der Mann war im Oktober 2025, gut neun Monate nach Ausbruch der wochenlang wütenden Feuer, festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, am Neujahrstag 2025 einen kleineren Brand verursacht zu haben, der wenige Tage später zu dem verheerenden Palisades-Feuer wurde. Das sogenannte Lachmann-Feuer am Stadtrand von Los Angeles sei am Neujahrstag zunächst von der Feuerwehr gelöscht worden, doch es schwelte unterirdisch weiter und habe sich am 7. Januar bei heftigen Winden ausgebreitet, teilten die Ermittler mit.

Laut der Anklage soll der Mann das Feuer in einer Hügelregion absichtlich gelegt haben. Die Verteidigung argumentierte, dass es keine konkreten Beweise für Brandstiftung gebe. Zu dem Zeitpunkt habe es in dem Gebiet auch Silvester-Feuerwerk gegeben, das einen Brand ausgelöst haben könnte.

Feuerwehr war wochenlang im Einsatz

Zwei schwere Großbrände, das Palisades-Feuer am Westrand von Los Angeles und das sogenannte Eaton-Feuer nahe Pasadena und Altadena, hatten im Januar 2025 mehr als 16.000 Gebäude zerstört. Die Feuerwehr war damals wochenlang im Großeinsatz, um die Brände einzudämmen. 31 Menschen kamen ums Leben./mub/DP/zb