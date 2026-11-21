HEIDELBERG (dpa-AFX) - Die Politik von US-Präsident Donald Trump lässt laut einer Umfrage einen Teil der Deutschen weiterhin ihre Konsumbereitschaft von Produkten und Dienstleistungen aus den Vereinigten Staaten überdenken. Rund 31 Prozent der Befragten gaben an, seltener entsprechende Waren und Dienstleistungen zu nutzen, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Innofact im Auftrag des Vergleichsportals Verivox zeigt. Gut 15 Prozent betonten, ihren Konsum einschränken zu wollen. Beide Werte fallen damit etwas niedriger aus als noch im Mai 2025.

Im Technikbereich wollen laut der neuesten Umfrage fast 29 Prozent kein US-Smartphone mehr kaufen. Rund 26 Prozent der Befragten überlegen, künftig auf Social-Media-Dienste wie Instagram und X zu verzichten oder diese seltener zu nutzen.

"Als wir zuletzt nach einem möglichen Verzicht auf US-Dienste fragten, sorgte US-Präsident Trump mit hohen Importzöllen für Empörung", sagte Verivox-Telekommunikationsexperte Jörg Schamberg. Damals hatte Trump unter anderem mit heftigen Zöllen auf EU-Importe in die USA gedroht - derzeit liegt der Zollsatz für die meisten Warenkategorien bei 10 Prozent. "Aktuell hat die Boykott-Debatte an Brisanz verloren - obwohl etwa die Folgen des Iran-Kriegs für Verbraucher täglich spürbar sind", sagte Schamberg weiter.

Rund 29 Prozent der Umfrageteilnehmer wollen ihren Konsum dagegen nicht verändern. Sie begründeten dies unter anderem damit, dass US-Dienste wie WhatsApp und Amazon ohnehin so präsent seien (knapp 35 Prozent). Fast 28 Prozent bezweifelten, dass ein Boykott etwas bewirken würde.

Für die nach eigenen Angaben repräsentative Umfrage wurden vom 3. bis 4. November 2026 insgesamt 1.025 Menschen im Alter zwischen 18 und 79 Jahren online befragt./ngu/DP/zb