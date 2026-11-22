FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat sich etwas von seinen heftigen Verlusten der vergangenen Tage erholt. Am Sonntagmittag kostete die älteste und bekannteste Kryptowährung wieder fast 61.000 Dollar und damit deutlich mehr als in der Nacht zum Samstag, als der Kurs auf fast 55.000 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit September 2024 abgerutscht war.

Trotz der Erholung liegt der Bitcoin-Kurs immer noch deutlich unter dem Niveau von Anfang beziehungsweise Mitte November. Damals hatte die Digitalwährung zeitweise noch fast 75.000 Dollar gekostet. Als Belastung gilt unter anderem die Aussicht auf steigende Zinsen in den USA, durch die andere Anlageformen attraktiver werden.

Hinzu kommt der starke Kursrückgang bei US-Technologieaktien, der die Risikofreude der Anleger dämpft. Darunter leidet auch der für seine starken Kursschwankungen bekannte Bitcoin.

Die jahrelang gefragte Digitalwährung steht seit einiger Zeit bei heftigen Schwankungen stark unter Druck. Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Kurs um etwas mehr als 30 Prozent ab, nachdem er bereits 2025 rund sechs Prozent verloren hatte. Damit war 2025 erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der seit 2009 existierenden Digitalwährung.

Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 büßte der Bitcoin-Kurs etwas mehr als 50 Prozent ein. Nach den jüngsten Verlusten ist der Bitcoin selbst auf Fünfjahressicht kaum noch im Plus. Auf längere Sicht gehört er allerdings weiterhin zu den erfolgreichsten Anlageklassen. Seit November 2016 verteuerte sich der Bitcoin um rund 8.000 Prozent. Damit stieg der Kurs auf mehr als das 80-Fache.

Die Marktkapitalisierung des Bitcoin liegt aktuell bei 1,2 Billionen Dollar. Der Bitcoin dominiert damit weiter den Kryptowährungsmarkt. Bei CoinMarketCap wird der Gesamtwert aller Digitalwährungen mit 2,1 Billionen Dollar angegeben. Ethereum und Tether folgen mit fast 210 Milliarden beziehungsweise rund 175 Milliarden Dollar./zb/