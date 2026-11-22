BERLIN/ANTALYA (dpa-AFX) - Die Bundesregierung macht Ölstaaten wie Saudi-Arabien und Russland wegen ihres Agierens auf der Weltklimakonferenz in der Türkei Vorwürfe. "Die Öl- und Gasindustrie zuckt noch. Manche Ölstaaten merken, dass die Lage ernst wird für sie - darum blockieren sie so vehement", sagte Umweltminister Carsten Schneider (SPD). "Der Rest der Welt bewegt sich mit großen Schritten in Richtung klimafreundlicher, elektrischer Lösungen."

Die längste Weltklimakonferenz aller Zeiten hatte sich am Sonntag trotz zweiwöchiger Verhandlungen nicht auf eine Abschlusserklärung einigen können. Mehrere Staaten - darunter Deutschland - lehnten im Plenum den von der türkisch-australischen Konferenzleitung vorgelegten "Antalya-Pakt" ab - auch die EU. Die seitens der Präsidentschaft vorgelegten Entwürfe wären im Vergleich zu früheren Beschlüssen ein Schritt zurück gewesen, erklärte die Bundesregierung.

Schneider sagte, Menschen weltweit litten unter teuren fossilen Energien. Elektroautos, Wärmepumpen und die Modernisierung der Industrie machten sie unabhängig davon. "Ich verstehe, dass das eine Bedrohung für das Geschäftsmodell derjenigen Länder ist, die uns Öl und Gas verkaufen. Aber die Welt wird durch Elektrifizierung zu einem friedlicheren und stabileren Ort."

Entwicklungsministerin: Trotzdem Zeichen der globalen Solidarität

Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) sagte, trotz der Enttäuschung über die Blockade einiger Ölstaaten bei der Abschlusserklärung sei in Antalya ein politisches Zeichen der globalen Solidarität gesetzt worden. "Wir haben wichtige Investitionen für saubere Energie im Globalen Süden angestoßen, die Weichen für die Wiederauffüllung einiger Klimafonds gestellt und den Globalen Schutzschirm gestärkt."

Die Konferenz erzielte laut Umwelt- und Entwicklungsministerium auch Fortschritte: 75 Länder und 94 Organisationen, darunter auch Deutschland und die EU, traten demnach der Initiative bei, 35 Prozent des Endenergieverbrauchs bis 2035 auf Strombasis bereitzustellen. Deutschland gehöre zudem zu einer Gruppe von rund 30 Ländern, die Fahrpläne zur Abkehr von fossilen Energien vorgelegt oder angekündigt hätten./hme/DP/he