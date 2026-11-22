BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat das Scheitern der Weltklimakonferenz in der Türkei als "fatales Ergebnis für den Klimaschutz" bezeichnet. Es sei zwar richtig, dass die EU und Deutschland die Unterschrift "unter so einem schlechten Dokument" verweigert hätten, es sei aber "ein großer Fehler der deutschen Regierung und auch der EU, dass sie der Weltklimakonferenz so wenig Bedeutung beigemessen haben", sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) habe die Konferenz "komplett geschwänzt" und damit gezeigt, wie egal ihm die Weltklimakonferenz gewesen sei. "Die Klimarückschritte in der EU und Deutschland haben mit dazu beigetragen, dass die Allianz der fossilen Staaten ein leichtes Spiel hatte, diese Klimakonferenz zum Scheitern zu bringen", sagte Dröge.

"Das ist die Verantwortung, die auch mit Merz und seiner Regierung nach Hause geht." Es sei dringend nötig, dass der Kanzler und die Bundesregierung die Weltklimakonferenzen in Zukunft endlich ernst nehmen.

Die klimapolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Lisa Badum, sprach von einer "enttäuschenden Weltklimakonferenz". Sie sagte der dpa, nötig sei eine "Koalition der Willigen, die vorangeht". "Denn wir brauchen viel mehr Geschwindigkeit, das sollte spätestens der Hitzesommer in Europa mit Tausenden Toten allen gezeigt haben." Als gutes Beispiel nannte Badum den von Brasilien angestoßene Santa-Marta-Prozess zum Ausstieg aus fossilen Energien./kli/DP/he