EQS-News: RingConn / Schlagwort(e): Produkteinführung/Vereinbarung

RingConn präsentiert „The One Ring", einen limitierten Smartring der 3. Generation, inspiriert von der „Herr der Ringe"-Filmtrilogie



22.11.2026 / 05:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ein Smartring in limitierter Auflage bringt die ikonische Trilogie in den Alltag und lädt die Nutzer ein, mit dem RingConn Gen 3 Smart Ring ihre eigene Reise der Selbstentdeckung und des Gesundheitsbewusstseins zu beginnen.

NEW YORK, 22. November 2026 /PRNewswire/ -- RingConn, eine Marke für intelligente Ringe, die sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen dabei zu helfen, ihre Gesundheit besser zu verstehen, gibt heute eine Partnerschaft mit Warner Bros. bekannt. Global Consumer Products präsentiert den The One Ring™, einen speziell designten RingConn Gen 3 Smartring, der von den The Lord of the Rings Filmen inspiriert wurde. Neu interpretiert als Symbol persönlicher Lebenswege spiegelt The One Ring die zentrale Botschaft der Kampagne wider: Der Weg zu besserer Gesundheit beginnt mit dem Verständnis für sich selbst.

The One Ring Unboxing

The One Ring Sizing Kit

Unter dem Kampagnenmotto „The One Ring: Your Journey Starts Here" lässt sich The One Ring von den beständigen Themen der Trilogie – Mut, Ausdauer, Freundschaft und persönliches Wachstum – inspirieren. Es betrachtet den ikonischen Ring aus einer zeitgenössischen Perspektive und lädt die Menschen dazu ein, ihre Aufmerksamkeit nach innen zu richten, ihren eigenen Körper besser zu verstehen und sinnvolle Schritte hin zu gesünderen Alltagsgewohnheiten zu unternehmen.

Eine neue Reise beginnt mit dem Verständnis für sich selbst.

In der Herr der Ringe-Trilogie spielt The One Ring eine zentrale Rolle in einer außergewöhnlichen Reise, die den Mut, die Widerstandsfähigkeit und die Entschlossenheit der Charaktere auf die Probe stellt. Für RingConn bietet diese limitierte Sonderedition die Möglichkeit, die Symbolik des Einen Rings als Beginn einer zutiefst persönlichen Reise neu zu interpretieren, einer Reise, die nicht vom Wunsch, andere zu kontrollieren, geprägt ist, sondern von der Fähigkeit, sich selbst zu verstehen.

Jede persönliche Reise beginnt mit Bewusstsein: ein besseres Verständnis des eigenen Gesundheitszustands und des aktuellen Zustands erlangen. Durch kontinuierliche Beobachtung und Anleitung hilft RingConn den Nutzern, engagiert zu bleiben und ihr Bewusstsein für die eigene Gesundheit zu aktivieren, ihre individuellen Rhythmen zu verstehen, Muster zu erkennen, gesündere Gewohnheiten aufzubauen und Entscheidungen zu treffen, die besser zu ihren Bedürfnissen passen. Wenn Nutzer Einblicke in ihre eigenen Erfahrungen gewinnen, kann das Teilen ihrer Erlebnisse andere inspirieren und ein breiteres Gefühl der Resonanz erzeugen.

„Deine Reise beginnt hier" ist eine Einladung, dort anzufangen, wo du gerade bist. Anstatt in eine andere Welt einzutreten, werden die Nutzer ermutigt, ihre eigene Welt zu erkunden und sich dabei in ihrem eigenen Tempo mit größerem Bewusstsein und Verständnis weiterzuentwickeln.

The One Ring: Veröffentlichung der zeitlich begrenzten und limitierten Auflage

Der „One Ring" kann ab dem 19. November 2026 vorbestellt werden und wird als speziell kuratierter Ring in limitierter Auflage angeboten, der auf dem RingConn Gen 3 Smartring basiert und die Kampagne durch ein unverwechselbares Design zum Leben erweckt.

Der Ring in limitierter Auflage, zum Preis von 399 US-Dollar (vorbehaltlich regionaler Preisänderungen), beinhaltet:

The One Ring: Ein RingConn Gen 3 Smart Ring mit lasergravierten Zierelementen, die von dem ikonischen Ring aus der Filmtrilogie inspiriert sind.

Individuelle Geschenkverpackung: Speziell für das Set in limitierter Auflage entworfene Verpackung inklusive eines individuellen Ringgrößen-Sets.

Exklusives App-Design: Ein eigens entwickeltes RingConn-App-Design, inspiriert von der Welt von Mittelerde.

Das Set vereint ein unverwechselbares Sammlerdesign mit dem smarten Ring von RingConn und bietet Fans eine neue Möglichkeit, sich mit einer beliebten Filmtrilogie zu verbinden und gleichzeitig das Gesundheitsbewusstsein in ihren Alltag zu integrieren.

The One Ring wird in ausgewählten Märkten in EMEA, Asien-Pazifik und Nordamerika* erhältlich sein, wobei die lokale Verfügbarkeit und die Preise je nach Markt variieren.

Professor Guoxing Wang, Gründer und Vorsitzender von RingConn, erklärte:

„Es bereitet mir eine große Freude, The One Ring zu präsentieren, inspiriert von den Filmen von Der Herr der Ringe. Wir fühlten uns von dieser ikonischen Geschichte angezogen, weil unsere Kernwerte stark übereinstimmen – das Epos von Der Herr der Ringe basiert auf Mut, Wachstum, Kameradschaft und dem unerschütterlichen Willen, immer weiter voranzuschreiten. Dies ist auch die dauerhafte Überzeugung von RingConn: Ein vertrauenswürdiger Begleiter auf dem Weg der Nutzer zu mehr Gesundheit zu sein und den individuellen Weg jedes Einzelnen zur persönlichen Weiterentwicklung mitzuerleben.

Wir waren schon immer der Überzeugung, dass echtes Wachstum mit klarer Selbsterkenntnis beginnt. RingConn basiert auf durchdachter Technologie und bietet kontinuierliche Gesundheitsberatung, die Nutzern hilft, ihre Körperrhythmen zu verstehen, personalisierte gesunde Gewohnheiten zu entwickeln und auf ihre eigenen Bedürfnisse zugeschnittene Lebensstilentscheidungen zu treffen, wobei sie stetig und in ihrem eigenen Tempo Fortschritte erzielen. Wir hoffen außerdem, dass noch mehr Menschen ihre Erkenntnisse teilen und auf diesem Weg miteinander in Resonanz treten, sodass individuelles Wachstum zu einer breiteren kollektiven Kraft für positive Veränderungen wird.

Mit The One Ring™ möchten wir diese klassische Geschichte nutzen, um das Bewusstsein für die persönliche Gesundheit zu stärken. Bei einer wahren Reise geht es nicht nur darum, ferne Länder zu erkunden. Deine Reise beginnt hier – jeder Wachstumsweg beginnt in dem Moment, in dem du dich entscheidest, dich selbst wirklich zu verstehen.

* The One Ring wird in den folgenden Märkten und Gebieten erhältlich sein, vorbehaltlich der lokalen Verfügbarkeit:

Australien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kanada, China, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Guam, Sonderverwaltungszone Hongkong, Ungarn, Irland, Italien, Japan, Lettland, Litauen, Luxemburg, Sonderverwaltungszone Macau, Malaysia, Malta, Niederlande, Philippinen, Polen, Portugal, Puerto Rico, Rumänien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Südkorea, Spanien, Schweden, Schweiz, Taiwan, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten (alle fünfzig Bundesstaaten und der District of Columbia), US-Militärbasen, Amerikanische Jungferninseln.

* Dieses Produkt ist nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten oder medizinischen Beschwerden bestimmt und ersetzt nicht die Diagnose oder Behandlung durch einen qualifizierten Arzt.

Informationen zu RingConn

RingConn wurde 2021 gegründet und ist ein nutzerorientiertes Unternehmen, das mit kontinuierlichen Innovationen professionelle, kontinuierliche und bedarfsgerechte Produkte und Dienstleistungen zur Gesundheitsüberwachung entwickelt. RingConn hat sich zum Ziel gesetzt, zum vertrauenswürdigsten Begleiter seiner Nutzer für körperliches und geistiges Wohlbefinden zu werden.

Informationen zu Der Herr der Ringe

Basierend auf den berühmten Romanen Der Herr der Ringe und Der Hobbit von J.R.R. Tolkien wurde die epische sechsteilige Filmreihe von New Line Cinema unter der Regie von Peter Jackson von Generationen von Fans begeistert aufgenommen. Sie spielte weltweit 6 Milliarden Dollar an den Kinokassen ein und wurde mit 17 Oscars ausgezeichnet, womit sie zur Filmreihe mit den meisten Auszeichnungen der Kinogeschichte wurde. Die Serie spielt in Mittelerde und beginnt damit, dass Frodo Beutlin sich auf eine gefährliche Mission begibt, um den legendären Einen Ring zu zerstören – und so beginnt ein Abenteuer, das seinesgleichen sucht. 2021 wählte die Library of Congress Der Herr der Ringe: Die Gefährten zur Aufnahme in das US-amerikanische National Film Registry aus. Nach dem 25-jährigen Jubiläum des ersten Films erscheint 2026 ein neuer Film: Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum soll in den Kinos erscheinen, weitere Filme sind in Planung.

Informationen zu Warner Bros.Globale Konsumgüter

Warner Bros. Global Consumer Products (WBGCP), Teil von Warner Bros. Die Abteilung Revenue & Strategy erweitert das leistungsstarke Portfolio an Entertainment-Marken und -Franchises des Unternehmens in das Leben von Fans auf der ganzen Welt. WBGCP arbeitet weltweit mit erstklassigen Lizenznehmern an preisgekrönten Spielzeug-, Mode-, Heimdekorations- und Verlagsprogrammen zusammen, die von den größten Franchises der Film-, Fernseh-, Animations- und Spielestudios von Warner Bros., HBO, Discovery, DC, Cartoon Network, HGTV, Eurosport, Adult Swim und mehr inspiriert sind. Mit innovativen globalen Lizenz- und Merchandising-Programmen, Einzelhandelsinitiativen und Werbepartnerschaften ist WBGCP eine der weltweit führenden Lizenz- und Einzelhandelsmerchandising-Organisationen.

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/ringconn-prasentiert-the-one-ring-einen-limitierten-smartring-der-3-generation-inspiriert-von-der-herr-der-ringe-filmtrilogie-302947605.html

22.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2439966 22.11.2026 CET/CEST