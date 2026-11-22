ANTALYA (dpa-AFX) - Die EU hat den Abschlussentwurf für die Weltklimakonferenz in der laufenden Plenarsitzung zurückgewiesen. "Wir werden keine Abschlusserklärung akzeptieren, die fossile Brennstoffe nicht einmal erwähnt", sagte der irische Klimaminister Darragh O'Brien im Namen der EU-Ratspräsidentschaft./hrz/DP/zb